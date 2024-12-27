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«Манчестер Сити» надеется в январе подписать вингера за 60 млн евро

сегодня, 11:06

«Манчестер Сити» намерен подписать в зимнее трансферное окно полузащитника «Монако» и олимпийской сборной Франции Магнеса Аклиуша. Также на игрока претендуют: «РБ Лейпциг», «Атлетико», ПСЖ, «Ювентус», «Интер», «Наполи», «Рома» и «Ньюкасл». Но наиболее конкретный интерес к Аклиушу проявляет «Манчестер Сити». «Монако» не собирается продавать игрока меньше, чем за 60 миллионов евро.

22-летний правый вингер находится в системе «монегасков» с июля 2017 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне Аклиуш провёл 15 матчей в Лиге 1 (2 гола и 4 ассиста) и 6 игр в Лиге чемпионов (2 гола и ассист). Портал Transfermarkt оценивает француза алжирского происхождения в 40 миллионов евро.

Напомним, Аклиуш входит в топ-15 самых дорогих игроков Лиги 1.

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Все комментарии
Горожане
Горожане
сегодня в 11:51
Если он того стоит надо брать!
gh54zcj7am8r
gh54zcj7am8r
сегодня в 11:32
Да уж, Сити готов переплатить в 1,5 раза. С таким не посоперничаешь.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 11:23
Аклиуш и Бен Сегир сейчас главные активы́ монегасков, за них придётся побороться
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:16
Щас мастерство Хосепа заиграет всеми красками радуги!
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