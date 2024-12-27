«Манчестер Сити» надеется в январе подписать вингера за 60 млн евро

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сегодня, 11:06

«Манчестер Сити» намерен подписать в зимнее трансферное окно полузащитника «Монако» и олимпийской сборной Франции . Также на игрока претендуют: «РБ Лейпциг», «Атлетико», ПСЖ , «Ювентус», «Интер», «Наполи», «Рома» и «Ньюкасл». Но наиболее конкретный интерес к Аклиушу проявляет «Манчестер Сити». «Монако» не собирается продавать игрока меньше, чем за 60 миллионов евро.

22-летний правый вингер находится в системе «монегасков» с июля 2017 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне Аклиуш провёл 15 матчей в Лиге 1 (2 гола и 4 ассиста) и 6 игр в Лиге чемпионов (2 гола и ассист). Портал Transfermarkt оценивает француза алжирского происхождения в 40 миллионов евро.

Напомним, Аклиуш входит в топ-15 самых дорогих игроков Лиги 1.