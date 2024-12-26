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«Ювентус» следит сразу за двумя защитниками «Барселоны»

сегодня, 20:28

«Ювентус» проявляет интерес к двум защитникам «Барселоны».

По данным источника, туринский клуб рассматривает вариант с подписанием Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена.

Контракты уругвайца и датчанина истекают летом 2026 года.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:49
окно открывается через неделю, тут не планировать надо, а договариваться.
пока приедет, пока пару тренировок проведет, еще месяц минус.
про Араухо даже смешно, за него Барса захочет миллионов 100.
скорей всего Юве возьмет Кристенсена и защитника из итальянских клубов.
говорят про Томори из Милана, аренда с правом выкупа.
с Бенфикой переговоры тяжело идут по Антониу Сильва.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:31
Следить не вредно, вопрос-продадут ли...
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