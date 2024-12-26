«Ювентус» следит сразу за двумя защитниками «Барселоны»

«Ювентус» проявляет интерес к двум защитникам «Барселоны».
По данным источника, туринский клуб рассматривает вариант с подписанием Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена.
Контракты уругвайца и датчанина истекают летом 2026 года.
«Ювентус» проявляет интерес к двум защитникам «Барселоны».
По данным источника, туринский клуб рассматривает вариант с подписанием Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена.
Контракты уругвайца и датчанина истекают летом 2026 года.
пока приедет, пока пару тренировок проведет, еще месяц минус.
про Араухо даже смешно, за него Барса захочет миллионов 100.
скорей всего Юве возьмет Кристенсена и защитника из итальянских клубов.
говорят про Томори из Милана, аренда с правом выкупа.
с Бенфикой переговоры тяжело идут по Антониу Сильва.
пока приедет, пока пару тренировок проведет, еще месяц минус.
про Араухо даже смешно, за него Барса захочет миллионов 100.
скорей всего Юве возьмет Кристенсена и защитника из итальянских клубов.
говорят про Томори из Милана, аренда с правом выкупа.
с Бенфикой переговоры тяжело идут по Антониу Сильва.