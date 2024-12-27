Ямаля признали лучшим молодым игроком года на церемонии Globe Soccer Awards

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сегодня, 20:31

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании признан лучшим молодым игроком 2024 года на церемонии Globe Soccer Awards, проходящей в Дубае.

Летом футболист выиграл чемпионат Европы, а также занял первое место в списке ассистентов турнира, отметившись четырьмя результативными передачами.

Ранее 17-летний форвард получил награду Golden Boy‑2024 лучшему игроку до 21 года, выступающему в Европе, а также Трофей Копа.