Ямаля признали лучшим молодым игроком года на церемонии Globe Soccer Awards

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком 2024 года на церемонии Globe Soccer Awards, проходящей в Дубае.
Летом футболист выиграл чемпионат Европы, а также занял первое место в списке ассистентов турнира, отметившись четырьмя результативными передачами.
Ранее 17-летний форвард получил награду Golden Boy‑2024 лучшему игроку до 21 года, выступающему в Европе, а также Трофей Копа.
все остальные призеры от Globe Soccer Awards по договору спонсорской помощи.
все остальные призеры от Globe Soccer Awards по договору спонсорской помощи.