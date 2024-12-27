Роналду — игрок года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал обладателем приза Globe Soccer Awards лучшему игроку 2024 года на Ближнем Востоке.
Соперниками португальца в этой номинации были Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Салем Аль-Даусари («Аль-Хиляль») и Софьян Раими («Аль-Аин»).
Главный тренер «Аль‑Хиляля» Жорже Жезуш признан лучшим тренером Ближнего Востока.
Эмиратский «Аль‑Аин» получил награду лучшему футбольному клубу Ближнего Востока.
Так вот Роналду мне кажется сейчас ещё более жалким. Великий игрок, ну, не хотят тебя игроком брать топовые команды - заверши карьеру. Устрой прощальный матч, заверши красиво карьеру. Ты миллиардер, зачем тебе ещё 200 миллионов. Да ты их мог бы заработать и вне футбольного поля. Но нет же, поехал к чёрту на кулички, получает бесполезные награды, выигрывает турниры, которых официально даже нет. Как говорил один из Винни Пуха - жалкое зрелище. 😐
Так вот Роналду мне кажется сейчас ещё более жалким. Великий игрок, ну, не хотят тебя игроком брать топовые команды - заверши карьеру. Устрой прощальный матч, заверши красиво карьеру. Ты миллиардер, зачем тебе ещё 200 миллионов. Да ты их мог бы заработать и вне футбольного поля. Но нет же, поехал к чёрту на кулички, получает бесполезные награды, выигрывает турниры, которых официально даже нет. Как говорил один из Винни Пуха - жалкое зрелище. 😐