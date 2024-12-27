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Роналду — игрок года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards

сегодня, 19:39

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал обладателем приза Globe Soccer Awards лучшему игроку 2024 года на Ближнем Востоке.

Соперниками португальца в этой номинации были Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Салем Аль-Даусари («Аль-Хиляль») и Софьян Раими («Аль-Аин»).

Главный тренер «Аль‑Хиляля» Жорже Жезуш признан лучшим тренером Ближнего Востока.

Эмиратский «Аль‑Аин» получил награду лучшему футбольному клубу Ближнего Востока.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 20:55, ред.
А это где?.. 🤔.. Учкудук - три колодца.. И прорубь.. 🤭
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 20:55
Когда-то Буффон устроил трогательное зрелище. В матч прощания с Ювентусон, его заменили минут за 20-ть до окончания матча и он медленно обходил по периметру трибуны и пожимал людям руки, обнимался, фотографировался. Трансляция больше это показывала, чем саму игру дальше. Окончание карьеры казалось безупречным... А потом Буффон решил ещё поиграть, ушёл в ПСЖ, затем и вовсе вернулся в Турин. Это так жалко смотрелось. Думаю, не мало людей именно из-за этого стало куда меньше уважать Буффона.
Так вот Роналду мне кажется сейчас ещё более жалким. Великий игрок, ну, не хотят тебя игроком брать топовые команды - заверши карьеру. Устрой прощальный матч, заверши красиво карьеру. Ты миллиардер, зачем тебе ещё 200 миллионов. Да ты их мог бы заработать и вне футбольного поля. Но нет же, поехал к чёрту на кулички, получает бесполезные награды, выигрывает турниры, которых официально даже нет. Как говорил один из Винни Пуха - жалкое зрелище. 😐
ssspartak
ssspartak
сегодня в 20:40
Зачем ему эта награда? Пусть старается ЧМ выиграть, а не отбирать награды у азиатских игроков... пришел значит популяризировать футбол на ближнем востоке, а получается отбирает у них награды))) тоже самое касается Милинковича-Савича и тренера Жезуша.
lukarelli
lukarelli
сегодня в 20:18
Роналду в футболе - это как подаван в теннисе
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:06
На Ближнем Востоке тоже играют в футбол... Вполне логично, что среди всех выбирают лучших... Я считаю, что Роналду заслуживает быть лучшим. Не смотря на свой преклонный, по футбольным меркам, возраст он много забивает и является лидером команды. А ещё у Криштиану есть цель - забить тысячу голов за карьеру. Эта цель им движет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:54
Без альтернативы !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:52
Выбрали,значит был достоин !
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