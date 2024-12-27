Роналду — игрок года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards

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сегодня, 19:39

Нападающий «Аль-Насра» стал обладателем приза Globe Soccer Awards лучшему игроку 2024 года на Ближнем Востоке.

Соперниками португальца в этой номинации были Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Салем Аль-Даусари («Аль-Хиляль») и Софьян Раими («Аль-Аин»).

Главный тренер «Аль‑Хиляля» Жорже Жезуш признан лучшим тренером Ближнего Востока.

Эмиратский «Аль‑Аин» получил награду лучшему футбольному клубу Ближнего Востока.