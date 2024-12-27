Анчелотти признан лучшим тренером года на церемонии Globe Soccer Awards

1735318999

сегодня, 20:03

Рулевой «Реала» признан лучшим тренером года на церемонии Globe Soccer Awards, которая проходит в Дубае.

Претендентами на награду также были Хаби Алонсо («Байер»), Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Симоне Индзаги («Интер»).

Приз лучшему спортивному директору получил из итальянского «Интера». Руководитель мадридского «Реала» назван лучшим «президентом всех времён» в футболе.

Лучшим футбольным агентом стал португалец .