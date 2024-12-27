Рулевой «Реала» Карло Анчелотти признан лучшим тренером года на церемонии Globe Soccer Awards, которая проходит в Дубае.
Претендентами на награду также были Хаби Алонсо («Байер»), Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Симоне Индзаги («Интер»).
Приз лучшему спортивному директору получил Пьеро Аузилио из итальянского «Интера». Руководитель мадридского «Реала» Флорентино Перес назван лучшим «президентом всех времён» в футболе.
Лучшим футбольным агентом стал португалец Жорже Мендеш.