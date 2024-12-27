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Анчелотти признан лучшим тренером года на церемонии Globe Soccer Awards

сегодня, 20:03

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти признан лучшим тренером года на церемонии Globe Soccer Awards, которая проходит в Дубае.

Претендентами на награду также были Хаби Алонсо («Байер»), Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Симоне Индзаги («Интер»).

Приз лучшему спортивному директору получил Пьеро Аузилио из итальянского «Интера». Руководитель мадридского «Реала» Флорентино Перес назван лучшим «президентом всех времён» в футболе.

Лучшим футбольным агентом стал португалец Жорже Мендеш.

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Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 20:58
Мендеш не "обижает" ни себя, ни Авейру.. 🤣
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:11
Анчелотти заслужил быть лучшим. За него говорят достижения Реала в 2024 году... Правда сейчас у него не самый лучший период, но такое бывает у всех тренеров. Вон Гвардиола... Кто от него ожидал нынешнего результата?
Гость
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