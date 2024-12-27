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Сперцян занял 3-е место в голосовании за лучшего игрока Армении 2024 года

сегодня, 15:10

Федерация футбола Армении подвела итоги голосования за лучшего игрока и тренера Армении в 2024 году.

Лучшим игроком был признан полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян (в 12-й раз). Он набрал 87 очков. Второе место в голосовании занял полузащитник братиславского «Слована» Тигран Барсегян (62 очка). На третьем месте расположился хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (23 очка).

Лучшим тренером Армении в 2024 году был признан наставник «Пюника» Эгише Меликян.

Ранее сообщалось, что Сперцян заинтересовал «Ювентус».

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
сегодня в 17:25, ред.
Сперц идёт с большим отставанием от второго места. Что касается Генриха Мхитаряна, то на мой взгляд батька Гамлет Мхитарян был талантливее сына. Кажется старший Мхитар в 1984 году получил приз "Рыцарю атаки", и в том же году забил 4 мяча в ворота московского Динамо, которые защищал А. Прудников.
9zz9qarms9y7
9zz9qarms9y7
сегодня в 17:08
Давно не лучший даже в Армении.
4r9qze2n44q9
4r9qze2n44q9
сегодня в 17:00
Наверное так оно и есть.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:18, ред.
а тикниндзян?
adekvat
adekvat
сегодня в 16:04
Самый третий из хитрых армян Эдуард Сперцян.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:32
Третье место это тоже неплохо !
Гость
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