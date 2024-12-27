Сперцян занял 3-е место в голосовании за лучшего игрока Армении 2024 года

Федерация футбола Армении подвела итоги голосования за лучшего игрока и тренера Армении в 2024 году.
Лучшим игроком был признан полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян (в 12-й раз). Он набрал 87 очков. Второе место в голосовании занял полузащитник братиславского «Слована» Тигран Барсегян (62 очка). На третьем месте расположился хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (23 очка).
Лучшим тренером Армении в 2024 году был признан наставник «Пюника» Эгише Меликян.
Ранее сообщалось, что Сперцян заинтересовал «Ювентус».