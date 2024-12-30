Гвардиола сообщил, что Холанд стал отцом

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал журналистам о том, что у нападающего команды недавно родился ребёнок.

Иногда Эрлинга оценивают плохо, но это часть футбола. Он устал, сыграл много минут. Он на днях впервые стал отцом, много эмоций и волнительные дни для него.