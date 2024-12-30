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Гвардиола сообщил, что Холанд стал отцом

вчера, 09:35

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал журналистам о том, что у нападающего команды Эрлинга Холанда недавно родился ребёнок.

Иногда Эрлинга оценивают плохо, но это часть футбола. Он устал, сыграл много минут. Он на днях впервые стал отцом, много эмоций и волнительные дни для него.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:43
Привет, Олег!!!
Не, к этому, я не имею никакого отношения.))) Просто порадовался за человека. Пополнение в семье- всегда большая радость!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:13
Привет Виктор!
Это ты сейчас серьёзно?)
Так ты шалунишка оказывается!
А мну не в курсе дела был, что ты дружишь с Холландом......)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:11
Мда....)
Это такое дело...
Одно неверное движение и ты уже Отец!)))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 15:44, ред.
Это хорошо, что стал.. Но готовился стать отцом он плохо.. На поле.. 🤭
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:15, ред.
Он впервые стал отцом за последние несколько дней...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1396800/salah-mohamed-liverpul 30.12.2024

А за последние месяцы, годы? Получается Холанд уже был отцом?
g6ymf9sqpz3j
g6ymf9sqpz3j
вчера в 10:04
Стоит только поздравить игрока, возможно это станет стимулом для улучшения его игры.
Capral
Capral
вчера в 09:41
Я счастлив.
drug01
drug01
вчера в 09:39
Это приятная новость, поздравляем!
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