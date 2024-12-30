Гвардиола сообщил, что Холанд стал отцом

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал журналистам о том, что у нападающего команды Эрлинга Холанда недавно родился ребёнок.
Иногда Эрлинга оценивают плохо, но это часть футбола. Он устал, сыграл много минут. Он на днях впервые стал отцом, много эмоций и волнительные дни для него.
Не, к этому, я не имею никакого отношения.))) Просто порадовался за человека. Пополнение в семье- всегда большая радость!!!
Не, к этому, я не имею никакого отношения.))) Просто порадовался за человека. Пополнение в семье- всегда большая радость!!!
Это ты сейчас серьёзно?)
Так ты шалунишка оказывается!
А мну не в курсе дела был, что ты дружишь с Холландом......)
Это ты сейчас серьёзно?)
Так ты шалунишка оказывается!
А мну не в курсе дела был, что ты дружишь с Холландом......)
Это такое дело...
Одно неверное движение и ты уже Отец!)))
Это такое дело...
Одно неверное движение и ты уже Отец!)))
https://youtu.be/alc8ZDZjmS0?feature=shared
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1396800/salah-mohamed-liverpul 30.12.2024
А за последние месяцы, годы? Получается Холанд уже был отцом?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1396800/salah-mohamed-liverpul 30.12.2024
А за последние месяцы, годы? Получается Холанд уже был отцом?