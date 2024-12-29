Роналду недооценивает чемпионат с Головиным и Сафоновым. Криштиану ошибается по всем пунктам

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29 декабря 2024, 18:57

Форвард выступил очень резко.

Роналду снова жестко задел чемпионат Франции

При переезде к шейхам миллиардер Криштиану стал ближе к монарху по поведению. Разлегся в кресле и после вопроса ведущей заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем французская лига. Также добавил странный аргумент о температуре воздуха. Лига шейхов, по мнению Роналду, сильнее, поскольку приходится бегать на жаре. Уходящий год рекордный по мировой температуре. Сейчас всюду будут матчи на жаре. Но какое отношение сложность для организма имеет к силе лиги?

Также Роналду заявил, что в Лиге 1 есть только ПСЖ , а остальные команды якобы никакие. Грубость формулировок привлекла внимание к оценке Криштиану, хотя португалец уже делал похожие заявления. Если Неймар использовал слово «возможно», когда поставил чемпионат Саудовской Аравии на уровень с французским, то Роналду атакует агрессивнее. Знает, что Перес хочет организовать Суперлигу, куда могут пригласить клубы шейхов. Также понятно, что попробуют купить путевки в Лигу чемпионов.

Но зрители, которые наказывали себя за грехи просмотром матчей из Саудовской Аравии, единогласно относят эту лигу к средним по силе. Нельзя привезти сильных игроков на склоне лет и превратить дом престарелых в футбольный рай. Чемпионат Турции, где традиционно ставят на известных ветеранов, никогда не котировался невероятно высоко. А португальской лиге, хотя там полно талантов, непросто в погоне за французским чемпионатом. Роналду ошибается, и хватает сильных контраргументов.

Лига 1 воспитывает суперзвёзд мирового футбола

«Реал» выиграл Лигу чемпионов. Роналду ставит на Анчелотти в новом розыгрыше, невзирая на проблемы в общей стадии турнира. В финале против «Боруссии» из Дортмунда сыграли два француза: Менди и Камавинга. Тчуамени помешала травма, третий представитель Лиги 1 мог появиться на поле. Сейчас «Реал» подписал Мбаппе, одного из главных футболистов мира. Когда Килиан понял, что недостаточно улик для обвинения его в сексуальном насилии, то расправил крылья и может набрать форму.

Кроме французских игроков, которые часто входят в списки лучших в мире за последние десятилетия, есть также легионеры, воспитанные во Франции. Лига 1 подарила многих легенд больших клубов, от Роналдиньо в «Барселоне» до Азара в «Челси». Крутые Хамес, Осимхен, Бернарду, Доку, Леау, Фабиньо и Тилеманс набирались опыта в чемпионате Франции. А саудовская лига мертвая, если говорим о воспитании игроков. Туда попадают или возрастные футболисты, или списанные европейцами парни.

Неймар оказался в чемпионате шейхов не по причине невероятной игры. Его поведение утомило катарских шейхов в Париже. Саудовская Аравия не имеет футбольных традиций Франции. В скромных клубах Лиги 1 смогли найти алжирца Мареза, француза Канте и многих других мастеров. «Манчестер Сити» ищет вингера и обратили внимание на прогресс напарника Головина по «Монако». Манье Аклиуше всего 22 года, играл за олимпийскую сборную Франции тренера Анри, забивал в Лиге чемпионов.

Французы сполна пользуются статусом бывшей империи. У них полно детей мигрантов, которые вырастают в невероятных футболистов. Зидан и Бензема получали «Золотые мячи». Мбаппе в очереди за престижной наградой. Появятся новые невероятные таланты. Франция сыграла в двух финалах чемпионата мира и была близка к победе на Евро-2016. Португальцы после травмы Роналду не расклеились и принесли капитану «золото». Но Криштиану не понимает принципы, по которым сравнивают силу лиг.

Лига Саудовской Аравии никогда не станет элитной

Причина простая. Не заинтересует тренеров должного уровня и формы. Сейчас в мире есть свободные известные наставники. Зидан давно без работы, поскольку много раз отказывал клубам и сборным. Сарри, Аллегри, Консейсау и Терзич ждут новых футбольных приключений. Но только возрастные наставники, допустившие в Европе ошибки, согласятся на лигу Саудовской Аравии и там останутся надолго. Португалец Жорже Жезуш тренирует «Аль-Хиляль» по одной простой причине – у него сложный характер.

Пришлось путешествовать миром, работать в Бразилии и Турции. Шейхи могут раздавать друг другу много наград, как делают на церемонии, за которой стоит бывший агент Криштиану Роналду, его давний знакомый Мендеш. Но даже если провозгласить саудовскую лигу лучшей в мире, туда не отправятся Луис Энрике – рулевой ПСЖ , Роберто Де Дзерби – тренер «Марселя», или наставник «Монако» Ади Хюттер. «Лилль» обыгрывал недавно «Реал», а вот «Аль-Насру» с Роналду не светит подобный успех.

Центральные матчи аравийского сезона оставляют больше вопросов, чем ответов. Неважное судейство, медленная игра сильных возрастных игроков. Есть молодые мастера, но скромная оборона и мало сильных голкиперов. Вратари, как и тренеры, хорошо помогают отличить лиги с уровнем и без него. Кто рисковал смотреть поединки середняков из Саудовской Аравии, тот всегда подмечает – уровень намного ниже, чем в Чемпионшипе и других низших лигах в топ-5. Деньги не питают спортивные амбиции.

Малком и Роналду, хотя они в числе лучших футболистов саудовской лиги, иногда позволяют себе лениться. Форварды спишут медлительность на жару, но на самом деле рядом слабые напарники и очень скромные соперники. В Лиге 1 всегда может появиться «Брест», скромная команда среди лучших в таблице Лиги чемпионов. В чемпионате Саудовской Аравии класс можно только купить на время, его невозможно воспитать в академиях местных клубов. В пустыне лишь планируют возвести современные арены.