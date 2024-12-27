Роналду окунулся в прорубь, Месси к празднику не подготовился. Как футболисты встретили католическое Рождество

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27 декабря 2024, 16:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Форвард «Интера» выбрал классический костюм на праздник.

Бывший голкипер «Ливерпуля» выбрал аналогичные цвета.

улетел в холодные края, но не забывает нежиться в теплом бассейне.

погрелся с семьей у камина.

довольно скромно отметил праздник.

Наставник «Атлетико» купил подарки жене и дочкам.

Хавбек «Ювентуса» и его близкие.

и , как может показаться, отмечали праздник с одной и той же женщиной.

Но объяснение простое — они женаты на близняшках.

дома хорошо, а вот в клубе — не очень.

Вот такая большая семья у . Для ее содержания приходится зарабатывать много фунтов стерлингов.

Вокруг елки курсирует игрушечный поезд.

А вот такая елка у голкипера ПСЖ .

сфотографировался с тестем.

Вот такое блюдо приготовил .

уже выглядит как дедушка, а не как отец. Вот что работа с клубами из низшей лиги делают с человеком.

встретился с .

приобрел себе гирлянду-штору.

Как всегда элегантными предстали с женой.

Наряд дня — у !

позвал, наверное, всю улицу к себе домой.

Напоследок не можем не показать вам атмосферу у . Отправились в Финляндию, где Криштиану окунулся в прорубь.

А потом встретил Санта-Клауса.

же просто надел шорты и футболку на праздник.

Хороших выходных, друзья! А вы уже нарядили елку? уже готов смотреть телевизор — предпочитает американский футбол.