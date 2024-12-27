Роналду окунулся в прорубь, Месси к празднику не подготовился. Как футболисты встретили католическое Рождество

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес выбрал классический костюм на праздник.
Бывший голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус выбрал аналогичные цвета.
Чиро Иммобиле улетел в холодные края, но не забывает нежиться в теплом бассейне.
Серхио Рамос погрелся с семьей у камина.
Пауло Дибала довольно скромно отметил праздник.
Наставник «Атлетико» Диего Симеоне купил подарки жене и дочкам.
Хавбек «Ювентуса» Нико Гонсалес и его близкие.
Дани Карвахаль и Хоселу, как может показаться, отмечали праздник с одной и той же женщиной.
Но объяснение простое — они женаты на близняшках.
Алехандро Гарначо дома хорошо, а вот в клубе — не очень.
Вот такая большая семья у Рахима Стерлинга. Для ее содержания приходится зарабатывать много фунтов стерлингов.
Вокруг елки Бернарду Силвы курсирует игрушечный поезд.
А вот такая елка у голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы.
Донни ван де Бек сфотографировался с тестем.
Вот такое блюдо приготовил Девид Бекхэм.
Уэйн Руни уже выглядит как дедушка, а не как отец. Вот что работа с клубами из низшей лиги делают с человеком.
Неймар встретился с Тиаго Силвой.
Джорджо Кьеллини приобрел себе гирлянду-штору.
Как всегда элегантными предстали Тибо Куртуа с женой.
Наряд дня — у Лайвена Курзавы!
Анхель Ди Мария позвал, наверное, всю улицу к себе домой.
Напоследок не можем не показать вам атмосферу у Криштиану Роналду. Отправились в Финляндию, где Криштиану окунулся в прорубь.
А потом встретил Санта-Клауса.
Лионель Месси же просто надел шорты и футболку на праздник.
Хороших выходных, друзья! А вы уже нарядили елку? Антуан Гризманн уже готов смотреть телевизор — предпочитает американский футбол.