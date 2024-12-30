Махачкалинское «Динамо» собирается укрепиться алжирским футболистом

Президент махачкалинского «Динамо» отреагировал на информацию о том, что клуб близок к приобретению крайнего защитника «Белуиздада» Мохамеда Аззи.

Мы ведём переговоры с Аззи и другими футболистами. С алжирцем пока никаких соглашений не подписано, мы общаемся. Наш клуб не собирается отпускать своих игроков, при этом мы собираемся усилиться несколькими новыми футболистами. Как будут договорённости с ними, то мы обязательно сообщим, и все об этом узнают.