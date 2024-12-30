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Махачкалинское «Динамо» собирается укрепиться алжирским футболистом

вчера, 11:27

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что клуб близок к приобретению крайнего защитника «Белуиздада» Мохамеда Аззи.

Мы ведём переговоры с Аззи и другими футболистами. С алжирцем пока никаких соглашений не подписано, мы общаемся. Наш клуб не собирается отпускать своих игроков, при этом мы собираемся усилиться несколькими новыми футболистами. Как будут договорённости с ними, то мы обязательно сообщим, и все об этом узнают.

В нынешнем сезоне футболист отыграл 10 матчей в чемпионате Алжира и 5 поединков в африканской Лиге чемпионов.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 12:42
В духе времени - но главное, что н помог команде...
cc7vyu5rnmr9
cc7vyu5rnmr9
вчера в 12:42
И Махачкале экзотики захотелось.
Гость
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