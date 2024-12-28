«Химки» объявили о завершении сотрудничества с Панченко

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вчера, 10:44

«Химки» объявили о завершении сотрудничества с 35-летним нападающим .

Футбольный клуб «Химки» и Кирилл Панченко достигли договорённости о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон. Благодарим за сотрудничество и желаем удачи в дальнейшей карьере. До встречи на футбольных полях!

Панченко присоединился к подмосковному клубу летом 2023 года в качестве свободного агента. За этот период он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.