Футбольный клуб «Наполи» подписал полузащитника «Борнмута»

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вчера, 12:40

Полузащитник «Борнмута» сегодня прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с «Наполи». Речь идёт об аренде с возможностью выкупа за 9 — 10 миллионов евро. На период аренды «Наполи» будет выплачивать зарплату Биллингу.

Напомним, 28-летний центральный защитник выступал за «Борнмут» с июля 2019 года. Его контракт с английским клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Биллинг сыграл в АПЛ 10 матчей. Портал Transfermarkt оценивает датчанина нигерийского происхождения в 14 миллионов евро.

Ранее «Наполи» подписал футболиста «Лечче».