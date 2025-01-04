«Астон Виллу» покинет 22-летний вингер

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сегодня, 11:51

Нападающий , как ожидается, покинет «Астон Виллу» на правах аренды в январе. Уже начаты переговоры. Данную информацию подтвердил главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Контракт Филогена-Бидаса со «львами» действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 22-летний левый вингер сыграл 15 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает англичанина доминиканского происхождения в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена.