Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Астон Виллу» покинет 22-летний вингер

сегодня, 11:51

Нападающий Джейден Филоген-Бидас, как ожидается, покинет «Астон Виллу» на правах аренды в январе. Уже начаты переговоры. Данную информацию подтвердил главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Контракт Филогена-Бидаса со «львами» действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 22-летний левый вингер сыграл 15 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает англичанина доминиканского происхождения в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЗащитник «Челси» Ансельмино был отозван из аренды в «Бока Хуниорс»
Вчера, 12:26
«Валенсия» и «Реал Сосьедад» заключили сделку об аренде Садика
Вчера, 11:51
«Валенсия» арендует нападающего «Реала Сосьедад»
Вчера, 11:15
ОфициальноДиего Гонсалес перешёл из «Лацио» в «Атлас» в рамках аренды
31 декабря 2024 Фото
Слухи«Фиорентина» хочет взять в аренду полузащитника «Наполи»
31 декабря 2024
«Реал Сосьедад» не собирается зимой отдавать Захаряна в аренду
29 декабря 2024
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:08
Тут всё понятно - молодому надо играть...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 