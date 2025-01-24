ПСЖ хочет подписать защитника «Ливерпуля» Конате

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сегодня, 20:36

«Пари Сен-Жермен» делает всё возможное с целью подписать 25-летнего центрального защитника «Ливерпуля» .

По информации источника, французский гранд рассчитывает приобрести футболиста «красных» летом.

Контракт Конате с английским клубом заканчивается летом 2026 года, и на текущий момент стороны не ведут переговоров о его пролонгации.