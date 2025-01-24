ПСЖ хочет подписать защитника «Ливерпуля» Конате

«Пари Сен-Жермен» делает всё возможное с целью подписать 25-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Ибрахима Конате.
По информации источника, французский гранд рассчитывает приобрести футболиста «красных» летом.
Контракт Конате с английским клубом заканчивается летом 2026 года, и на текущий момент стороны не ведут переговоров о его пролонгации.
парижане всегда стараются не пропускать возможность подтягивать французов.
мы то можем сколько угодно говорить, что Лига 1 колхоз рядом с АПЛ.
но сами французские игроки иначе на это смотрят.
потом, Ибрагим родился в Париже.
конечно, человек хочет играть в Париже.
тем более катарцы готовы предложит огромную зарплату.
чего Ливерпуль никогда не захочет сделать. что мы и видим по Ван Дейка и Салаха. наверно, игроки чего то ждут.
Конате недавно на прессе сам подтвердил, что клуб предложил ему новый контракт. ведь по текущему осталось полтора года.
на вопрос о том, готов ли он подписать этот контракт, Конате отрицательно покачал головой и сказал типа "это другой разговор".
на вместе Конате я бы тоже подождал до мая, выиграл бы АПЛ, а потом открыл ногой дверь и спросил: "И эти копейки вы предлагаете чемпиону?!"
это в осенью был оптимизм, что получится сохранить Салаха, Ван Дейка. Трента. Конате... а сейчас болельщики Ливерпуля уже переживают о том, как бы не остаться без всех лидеров разом.
если Ливерпуль упустит всех, владельцем FSG лучше не появляться на Энфилде.
парижане всегда стараются не пропускать возможность подтягивать французов.
мы то можем сколько угодно говорить, что Лига 1 колхоз рядом с АПЛ.
но сами французские игроки иначе на это смотрят.
потом, Ибрагим родился в Париже.
конечно, человек хочет играть в Париже.
тем более катарцы готовы предложит огромную зарплату.
чего Ливерпуль никогда не захочет сделать. что мы и видим по Ван Дейка и Салаха. наверно, игроки чего то ждут.
Конате недавно на прессе сам подтвердил, что клуб предложил ему новый контракт. ведь по текущему осталось полтора года.
на вопрос о том, готов ли он подписать этот контракт, Конате отрицательно покачал головой и сказал типа "это другой разговор".
на вместе Конате я бы тоже подождал до мая, выиграл бы АПЛ, а потом открыл ногой дверь и спросил: "И эти копейки вы предлагаете чемпиону?!"
это в осенью был оптимизм, что получится сохранить Салаха, Ван Дейка. Трента. Конате... а сейчас болельщики Ливерпуля уже переживают о том, как бы не остаться без всех лидеров разом.
если Ливерпуль упустит всех, владельцем FSG лучше не появляться на Энфилде.