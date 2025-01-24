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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ хочет подписать защитника «Ливерпуля» Конате

сегодня, 20:36

«Пари Сен-Жермен» делает всё возможное с целью подписать 25-летнего центрального защитника «Ливерпуля» Ибрахима Конате.

По информации источника, французский гранд рассчитывает приобрести футболиста «красных» летом.

Контракт Конате с английским клубом заканчивается летом 2026 года, и на текущий момент стороны не ведут переговоров о его пролонгации.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:37
неудивительно что ПСЖ решил забрать Конате у Ливерпуля.
парижане всегда стараются не пропускать возможность подтягивать французов.
мы то можем сколько угодно говорить, что Лига 1 колхоз рядом с АПЛ.
но сами французские игроки иначе на это смотрят.
потом, Ибрагим родился в Париже.
конечно, человек хочет играть в Париже.
тем более катарцы готовы предложит огромную зарплату.
чего Ливерпуль никогда не захочет сделать. что мы и видим по Ван Дейка и Салаха. наверно, игроки чего то ждут.
Конате недавно на прессе сам подтвердил, что клуб предложил ему новый контракт. ведь по текущему осталось полтора года.
на вопрос о том, готов ли он подписать этот контракт, Конате отрицательно покачал головой и сказал типа "это другой разговор".
на вместе Конате я бы тоже подождал до мая, выиграл бы АПЛ, а потом открыл ногой дверь и спросил: "И эти копейки вы предлагаете чемпиону?!"
это в осенью был оптимизм, что получится сохранить Салаха, Ван Дейка. Трента. Конате... а сейчас болельщики Ливерпуля уже переживают о том, как бы не остаться без всех лидеров разом.
если Ливерпуль упустит всех, владельцем FSG лучше не появляться на Энфилде.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 22:07
Возьму смелость сказать, что самому Конате - нафиг не сдался этот ПСЖ, несмотря на этническую связь!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:42
Если и отдавать, то только очень дорого, если ещё Конате захочет.
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