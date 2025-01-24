«Тоттенхэм» хочет арендовать нападающего «Аякса»

Нападающий «Аякса» Брайан Бробби может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, арендовать форварда хочет «Тоттенхэм». Ещё одним претендентом на подписание футболиста является «Вест Хэм».
Нападающий «Аякса» Брайан Бробби может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, арендовать форварда хочет «Тоттенхэм». Ещё одним претендентом на подписание футболиста является «Вест Хэм».
Возможно этот молодой форвард, игрок "Аякса" и сборной Голландии поможет команде преодолеть этот спад.
Возможно этот молодой форвард, игрок "Аякса" и сборной Голландии поможет команде преодолеть этот спад.