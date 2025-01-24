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«Тоттенхэм» хочет арендовать нападающего «Аякса»

сегодня, 20:10

Нападающий «Аякса» Брайан Бробби может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, арендовать форварда хочет «Тоттенхэм». Ещё одним претендентом на подписание футболиста является «Вест Хэм».

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Валерыч
Валерыч
сегодня в 21:02
"Тоттенхэм" уже доигрался до того, что находится вблизи зоны вылета АПЛ.
Возможно этот молодой форвард, игрок "Аякса" и сборной Голландии поможет команде преодолеть этот спад.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 20:59
ну могли бы и купить, парнишка забивной ...но правда забивной он в Голландском чемпионате.
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