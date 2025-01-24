Чемпион Бундеслиги проявляет интерес к защитнику «Ренна»

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вчера, 16:33

«Байер» изучает возможность приобретения защитника «Ренна» . Файе является одним из трёх кандидатов в центр защиты леверкузенцев. «Байер» вступил в диалог с игроком и клубом, чтобы оценить возможность и условия потенциального трансфера.

Напомним, Файе перешёл в «Ренн» из «Барселоны» в августе 2024 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 20-летний центральный защитник провёл 9 матчей в Лиге 1 (2 карточки — жёлтая и красная) и одну игру в Кубке Франции. Портал Transfermarkt оценивает сенегальца в 10 миллионов евро.