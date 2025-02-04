Маскерано: «Роналду — не величайший футболист в истории»

Главный тренер «Интер Майами» прокомментировал слова нападающего «Аль-Насра» , который заявил, что является величайшим футболистом в истории.

Я испытываю огромное уважение к Криштиану, и у меня нет необходимости анализировать его мнение. Это то, что он думает». У меня есть свои мысли, и я считаю, что это не так.