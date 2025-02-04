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Маскерано: «Роналду — не величайший футболист в истории»

вчера, 23:16

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который заявил, что является величайшим футболистом в истории.

Я испытываю огромное уважение к Криштиану, и у меня нет необходимости анализировать его мнение. Это то, что он думает». У меня есть свои мысли, и я считаю, что это не так.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:10
Такое впечатление, что не за себя говорит. Очень уважал этого типа, не сомневался что станет тренером, но вот сейчас прямо мнения кто-то спрашивал? А чего так тихо? Тогда уж надо звать Пирса минимум, собирать пресс-конференцию, чтоб завить, что Хавьер не считает!..
Не хочу прям защищать Кристину, но яички там в труселях болтаются, в отличии от аргентинца
Макондо
Макондо ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
сегодня в 08:45
Ну, точно не Фелиш. Хотя, когда вы его за 127 покупали, наверняка так думали.
g2nj3cr76k6h
g2nj3cr76k6h
сегодня в 06:00
Это понятно,у аргентинцев свои кумиры
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:56
А слабо озвучить свои мысли?
Датак
Датак
сегодня в 01:10
Аргентинцам запрещено нахваливать португальца
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:39
У меня сосед помешан на сдаче крови.. "Тоннами" сдаёт.. Он теперь - Величайший футболист в истории?. 🤔🤭🙆
Capral
Capral
вчера в 23:43
Ну еще бы ему согласиться, когда над ухом стоит пистон с пистолетом...
протон
протон ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
вчера в 23:33
А кем только не оскорбляют футболиста, который добился своим трудом. К тому же донор крови. Благотворительности очень много. Месси и КР два великих футболистов
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 23:26
Главное, что он не сказал кто. Иначе Геша дал бы ещё одно "развернутое" интервью Агирре на эту тему.. Прям завтра.. А-ха-ха-ха.. 😂🎤🤪
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:21
Сколько людей, столько и мнений... тем не менее ровесник играет и забивает...
Гость
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