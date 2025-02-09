Быстров ответил на вопрос о лучшем тренере в истории сборной России

Экс-игрок сборной России рассказал, кого считает лучшим тренером в истории национальной команды.

Кого считаю лучшим тренером в истории сборной России? Хиддинк. Точно.

Если говорить о результатах, то можно ли сравнить Черчесова и Хиддинка? Без понятия. Я не работал с Черчесовым в сборной. Не могу сказать.

Почему лучший именно Хиддинк? Да потому что. Это топ-тренер, который научил нас очень многому. Поэтому считаю Хиддинка лучшим.

Чем именно запомнилась работа с ним? Он многим запомнился. Я могу долго перечислять. Во-первых, Хиддинк открыл нам клетку. До этого нас тренеры держали взаперти, там где-то в бору, под охраной. Он привез нас в центр Москвы на Тверскую улицу и сказал: «Делайте что хотите. В 11 часов отбой». Хотя бы этим он запомнился. Самое главное – что он говорил играть в футбол и получать удовольствие и все, что с этим связано.