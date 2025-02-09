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Быстров ответил на вопрос о лучшем тренере в истории сборной России

вчера, 21:58

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров рассказал, кого считает лучшим тренером в истории национальной команды.

Кого считаю лучшим тренером в истории сборной России? Хиддинк. Точно.

Если говорить о результатах, то можно ли сравнить Черчесова и Хиддинка? Без понятия. Я не работал с Черчесовым в сборной. Не могу сказать.

Почему лучший именно Хиддинк? Да потому что. Это топ-тренер, который научил нас очень многому. Поэтому считаю Хиддинка лучшим.

Чем именно запомнилась работа с ним? Он многим запомнился. Я могу долго перечислять. Во-первых, Хиддинк открыл нам клетку. До этого нас тренеры держали взаперти, там где-то в бору, под охраной. Он привез нас в центр Москвы на Тверскую улицу и сказал: «Делайте что хотите. В 11 часов отбой». Хотя бы этим он запомнился. Самое главное – что он говорил играть в футбол и получать удовольствие и все, что с этим связано.

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Все комментарии
3pfwg9uwjds7
3pfwg9uwjds7
сегодня в 03:44
Ясно что Хиддинк, сним добились лучшего результата
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:32
Вполне согласен с Вовкой...
112910415
112910415
вчера в 22:40
да, были времена ...
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:20
Хиддинк был фартовым, и атмосфера в сборной была рабочая...
протон
протон
вчера в 22:14
Та сборная была особенной
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:13
Результат на евро 2008 точно был лучшим!)) и главное игра была хорошая не сравнится с игрой усача
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:13, ред.
Я рад за Вовчика что ему клетку открыли)))
Гость
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