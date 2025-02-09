Николич: «Уверен, что будем усиливаться. Нужно набраться терпения»

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о возможных трансферах клуба.

Есть ли понимание по новичкам? Стоит их ждать? Думаю, да. Люди, которые за это отвечают, работают. К сожалению, до сих пор никого нет, а мы уже заканчиваем второй сбор. Будет здорово, если будут усиления, но не надо ожидать чуда — каждому футболисту нужно время на адаптацию. Я уверен, что будем усиливаться. Нужно набраться терпения.

Какую позицию будем усиливать? Нападающий, конечно. Глебов? Он точно будет получать игровое время.

Насколько нужны усиления? Я принял решение, что буду работать с этим составом. Я выбрал схему, подходы, выстроил тренировочный процесс. Если будут усиления, то должны адаптироваться.