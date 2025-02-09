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Николич: «Уверен, что будем усиливаться. Нужно набраться терпения»

вчера, 19:46

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о возможных трансферах клуба.

Есть ли понимание по новичкам? Стоит их ждать? Думаю, да. Люди, которые за это отвечают, работают. К сожалению, до сих пор никого нет, а мы уже заканчиваем второй сбор. Будет здорово, если будут усиления, но не надо ожидать чуда — каждому футболисту нужно время на адаптацию. Я уверен, что будем усиливаться. Нужно набраться терпения.

Какую позицию будем усиливать? Нападающий, конечно. Глебов? Он точно будет получать игровое время.

Насколько нужны усиления? Я принял решение, что буду работать с этим составом. Я выбрал схему, подходы, выстроил тренировочный процесс. Если будут усиления, то должны адаптироваться.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:51
Анатолий Кандауров.

Вы абсолютно правы, и ярчайший пример, как подтверждение Вашим словам- Спартак, и его Великий- Константин Иванович Бесков, который, из, никому неизвестных пацанов- лепил будущих ЗВЕЗД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 22:24
прямо уверен ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:20
Попробую высказать свое мнение насчет усиления команды. И не только ЦСКА.
Кроме покупок, которые почему то все считают единственным способом усиления команды, мне думается есть еще два пути. Первый. Улучшение подготовки того состава, что есть (без покупок), путем выбора иной схемы игры, повышения уровня физической и тактической подготовок. То-есть игроки должны расти под руководством тренера - это и есть усиление. И конечно смелее доверять молодежи. Сейчас в ЦСКА прекрасная молодежь - Тороп, Лукин, Кисляк, Глебов - 4 воспитанника в основе. А покупки не от большого таланта тренера. Так, что давай Марко следуй моим советам, не прогадаешь. А покупки - палка о двух концах. Имена Гуаирапы, Койты, Риванди, Гайча, Бруно Фукса ни о чем не говорят? Я не прав ? Жду мнений.
khuw39skhjur
khuw39skhjur
вчера в 22:04
Цска лучше вообще убрать такого никчемного тренера.
lotsman
lotsman
вчера в 21:04
Время остаётся мало и новички могут не успеть адаптироваться к началу чемпионата. Возможно руководство Армейцев решило действовать с прицелом на следующий сезон. До 12 июля и новичков успеют подписать и адаптировать их в команде.
Capral
Capral
вчера в 20:45
Давай, лысый- не посрами Великий Клуб, постарайся!!!!!!! Давно пора быть армейцам среди лидеров!!!!!!! Усиления нужны, обязательно!!!!!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:42
Что то долго работают.... шустрее нужно делать дела...
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