Канчельскис: «Разве 20 млн евро за Гарсию это большие деньги? Это ни о чём»

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил трансфер нападающего Леви Гарсии из греческого АЕКа в московский «Спартак».
Если у «Спартака» есть деньги, пусть тратят. Конец сезона покажет, правильные ли такие затраты. Но разве это большие деньги? Двадцать миллионов — не 100. Это ни о чем. Считать будем в конце сезона. Если он приедет, забьет 15 голов и клуб станет чемпионом, то почему нет?
Он в миллионах знает толк
Чужие деньги словно кукишь
На них гвоздя себе не купишь)...
Он в миллионах знает толк
Чужие деньги словно кукишь
На них гвоздя себе не купишь)...