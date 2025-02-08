Канчельскис: «Разве 20 млн евро за Гарсию это большие деньги? Это ни о чём»

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» оценил трансфер нападающего из греческого АЕКа в московский «Спартак».

Если у «Спартака» есть деньги, пусть тратят. Конец сезона покажет, правильные ли такие затраты. Но разве это большие деньги? Двадцать миллионов — не 100. Это ни о чем. Считать будем в конце сезона. Если он приедет, забьет 15 голов и клуб станет чемпионом, то почему нет?