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Канчельскис: «Разве 20 млн евро за Гарсию это большие деньги? Это ни о чём»

сегодня, 13:28

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил трансфер нападающего Леви Гарсии из греческого АЕКа в московский «Спартак».

Если у «Спартака» есть деньги, пусть тратят. Конец сезона покажет, правильные ли такие затраты. Но разве это большие деньги? Двадцать миллионов — не 100. Это ни о чем. Считать будем в конце сезона. Если он приедет, забьет 15 голов и клуб станет чемпионом, то почему нет?

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 15:28
Он забивал и отдавал голевых передач в нескольких предыдущих сезонах в среднем чаще чем раз в две игры - это большое количество, тем более для не самого голевой высшей лиги Греции.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:55, ред.
Не ну если купили значит Френсис разглядел талант не иначе, Фабрегаса же в Арсенал притащил, будем надеяться не утратил хватку и откопал не огранённый алмаз, а ювелир Станкович щас обработает и получится конфетка. Это всё конечно фантазии, а что остаётся когда реальность такая грустная, только фантазировать и надеяться что всё не так уж и плохо
Futurista
Futurista
сегодня в 14:00, ред.
Андрей в футболе старый волк
Он в миллионах знает толк
Чужие деньги словно кукишь
На них гвоздя себе не купишь)...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:48
Да рано делать выводы сейчас. Может и в правду заиграет и ЗМ выиграет)) но веры маловато))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:37
Что то не больно результативный !
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