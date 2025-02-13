Чалов и Оздоев вошли в заявку ПАОКа на стыковой матч против ФКСБ

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сегодня, 13:40

Российский форвард включен в заявку греческого клуба ПАОК на первый стыковой матч Лиги Европы против ФКСБ . Встреча состоится сегодня вечером в Греции.

Чалов возобновил тренировки 11 февраля после перерыва, вызванного травмой, полученной 30 января в матче Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

В заявку также включен российский полузащитник , в отношении которого ранее появились сообщения о возбуждении уголовного дела. Клуб и сам футболист категорически опровергли эту информацию.