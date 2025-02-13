Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЛига Европы 2024/2025

Чалов и Оздоев вошли в заявку ПАОКа на стыковой матч против ФКСБ

сегодня, 13:40
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)-:-Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ23:00 Не начался

Российский форвард Фёдор Чалов включен в заявку греческого клуба ПАОК на первый стыковой матч Лиги Европы против ФКСБ. Встреча состоится сегодня вечером в Греции.

Чалов возобновил тренировки 11 февраля после перерыва, вызванного травмой, полученной 30 января в матче Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

В заявку также включен российский полузащитник Магомед Оздоев, в отношении которого ранее появились сообщения о возбуждении уголовного дела. Клуб и сам футболист категорически опровергли эту информацию.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ливерпуль» впервые в чемпионате выпустил основу без англичан
Вчера, 22:59
ОфициальноГоловин впервые в карьере сыграет в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 22:23
Неймар впервые за 12 лет вышел в стартовом составе «Сантоса»
10 февраля
Анчелотти хочет больше использовать Модрича, но руководство «Реала» против
08 февраля
«Аль-Ахли» исключил Роберто Фирмино из заявки на чемпионат
08 февраля
ОфициальноСафонов и Головин — в запасе на игру ПСЖ — «Монако»
07 февраля
Все комментарии
bnvx89m6kqbu
bnvx89m6kqbu
сегодня в 14:45
Вот и весь скандал, больше разговоров.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:01
Попали ФСБшники)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:59
Надеемся уголовку не успеют пришить ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 