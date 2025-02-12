Головин впервые в карьере сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включён в заявку команды на первый стыковой матч Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Футболист выйдет в стартовом составе. Для него это будет первая игра в плей-офф ЛЧ в карьере.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включён в заявку команды на первый стыковой матч Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Футболист выйдет в стартовом составе. Для него это будет первая игра в плей-офф ЛЧ в карьере.
Казалось, что Монако с Головиным уже были в плей-офф....
Казалось, что Монако с Головиным уже были в плей-офф....