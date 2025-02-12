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Головин впервые в карьере сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 22:23
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 0Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаЗакончился 1-й тайм

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин включён в заявку команды на первый стыковой матч Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Футболист выйдет в стартовом составе. Для него это будет первая игра в плей-офф ЛЧ в карьере.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:47
Вот уж точно многие за него в Росси переживать будут!Успеха Санёк!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:34
Удачи и хорошей игры Санек!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:26
Удачи Саньку!!)))
Казалось, что Монако с Головиным уже были в плей-офф....
drug01
drug01
вчера в 22:26
В добрый путь саня, удачной игры!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:24
вряд ли монегаски пройдут орлов Бенфики
Гость
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