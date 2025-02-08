Анчелотти хочет больше использовать Модрича, но руководство «Реала» против

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в восторге от игры полузащитника Луки Модрича и считает его по-прежнему одним из лучших игроков мира.
По мнению итальянского специалиста, хорватский футболист способен внести значительный вклад в игру команды.
Анчелотти также подчеркнул лидерские качества Модрича и отметил, что он является единственным игроком, способным контролировать вингера Винисиуса Жуниора на поле.
При этом тренер желает видеть Модрича в стартовом составе чаще.
Несмотря на это, некоторые руководители клуба, включая президента Флорентино Переса, признают заслуги Модрича перед «Реалом» и его выдающиеся качества, но выражают сомнения в его способности играть в основе в важных матчах.
развёрнута в двойном понимании игры! После ухода Тони она сократилась и теперь если выход хорвата со второго тайма
включается Джудовское понимание игры , не всегда эффективная!
Классический вариант замены Модрича, как в Армии найти замену и натаскивать рядом со собой,в центре Реала,в гуще событий!!!
развёрнута в двойном понимании игры! После ухода Тони она сократилась и теперь если выход хорвата со второго тайма
включается Джудовское понимание игры , не всегда эффективная!
Классический вариант замены Модрича, как в Армии найти замену и натаскивать рядом со собой,в центре Реала,в гуще событий!!!