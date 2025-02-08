Анчелотти хочет больше использовать Модрича, но руководство «Реала» против

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вчера, 16:52

Главный тренер «Реала» в восторге от игры полузащитника и считает его по-прежнему одним из лучших игроков мира.

По мнению итальянского специалиста, хорватский футболист способен внести значительный вклад в игру команды.

Анчелотти также подчеркнул лидерские качества Модрича и отметил, что он является единственным игроком, способным контролировать вингера на поле.

При этом тренер желает видеть Модрича в стартовом составе чаще.

Несмотря на это, некоторые руководители клуба, включая президента , признают заслуги Модрича перед «Реалом» и его выдающиеся качества, но выражают сомнения в его способности играть в основе в важных матчах.