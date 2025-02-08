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Анчелотти хочет больше использовать Модрича, но руководство «Реала» против

вчера, 16:52

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в восторге от игры полузащитника Луки Модрича и считает его по-прежнему одним из лучших игроков мира.

По мнению итальянского специалиста, хорватский футболист способен внести значительный вклад в игру команды.

Анчелотти также подчеркнул лидерские качества Модрича и отметил, что он является единственным игроком, способным контролировать вингера Винисиуса Жуниора на поле.

При этом тренер желает видеть Модрича в стартовом составе чаще.

Несмотря на это, некоторые руководители клуба, включая президента Флорентино Переса, признают заслуги Модрича перед «Реалом» и его выдающиеся качества, но выражают сомнения в его способности играть в основе в важных матчах.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:19
Ну не знаю, понятно, что Лука уже не может играть все 90 минут в таком же темпе, как раньше. Тем не менее класс его абсолютно точно нельзя ставит под сомнение, виденье поля и культура паса все на том же уровне, не говоря уже, что он наверное один из лучших игроков планеты по игре выхода из-под прессинга, всегда практически холодный расчет и идеальное продвижение мяча в любом окружении соперников.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:30
Совершенно чистосердечно, Дружище!!!!!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:40
....мерси за комплимант, в Армии служил (73г-75г Зап.Украина),
увы образование среднее....!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:22
Философсий подход!!!)))
Санек, диссертатицию не пробовал писать?)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:13
...печально другое, при Кроссе и Луке стратегия Реала была
развёрнута в двойном понимании игры! После ухода Тони она сократилась и теперь если выход хорвата со второго тайма
включается Джудовское понимание игры , не всегда эффективная!
Классический вариант замены Модрича, как в Армии найти замену и натаскивать рядом со собой,в центре Реала,в гуще событий!!!
Вещий
Вещий
вчера в 17:52
По классике тренер должен решать кто должен играть... он отвечает за результат.
ABir
ABir
вчера в 17:42
Еще несколько принципиальных болезненных поражений Реала и его руководство может захотеть меньше использовать самого Карло.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:15
решает Перес.
а Модрич, да, трудяга и умница. непросто будет его заменит
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:14
Ну вообще-то выбор состава - это прерогатива тренера
Capral
Capral
вчера в 17:09
А кроме Модрича, других распасовщиков в Реале и нет, насколько мне известно. И вообще, сомнительно, чтобы Модрича хватило на все игры, тем более на всю игру. Контролировать Вини? Вобщем, да, если вспомнить гениальную закидушку Модрича на Вини, весной прошлого года в ЛЧ, в Мюнхене, когда, после паса Модрича на Вини немцы привезли себе пенальти. Но сам, Модрич, в свои 39 лет способен играть чаще, чем может? С новым качественным диспетчером Реал несколько затянул, понимая, что Модричу нужна замена...
drug01
drug01
вчера в 17:00
Должен решать тренер
Гость
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