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«Аль-Ахли» исключил Роберто Фирмино из заявки на чемпионат

сегодня, 14:30

По информации инсайдера Фабрицио Романо, бразильский нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино не сможет играть в чемпионате Саудовской Аравии после подписания Галено из «Порту».

Руководство клуба планировало рассмотреть возможность продажи игрока в январское трансферное окно, однако Фирмино отклонил все предложения о переходе.

Футболист намерен выполнить условия действующего контракта с «Аль-Ахли», который истекает в июне 2026 года, и получать предусмотренную им заработную плату в размере 1,7 миллиона евро в месяц.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:50
Фирмино не впечатлил. Слабый игрок оказался не уровень СА.👎 Правельно что ему замену нашли по моложе и по лучше игрока.👍
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:14
Купили Галено, в зарплату будут и Фирмино платить, во бестолочи))))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:00
Ожидали всё же большего от него. Плюс с руководством и тренером какие то ссоры были.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:35
Нахрена он вообще в эту лигу поперся: вот именно ОН - нахрена?
За баблом штоле? Вроде скромный... нестарый ещё... не сбитый летчик...
Мог бы в условной Серии А еще вполне себе показывать себя
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:33
Значит, Винисиус готов перейти Аль Ахли
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