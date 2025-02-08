«Аль-Ахли» исключил Роберто Фирмино из заявки на чемпионат

По информации инсайдера Фабрицио Романо, бразильский нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино не сможет играть в чемпионате Саудовской Аравии после подписания Галено из «Порту».
Руководство клуба планировало рассмотреть возможность продажи игрока в январское трансферное окно, однако Фирмино отклонил все предложения о переходе.
Футболист намерен выполнить условия действующего контракта с «Аль-Ахли», который истекает в июне 2026 года, и получать предусмотренную им заработную плату в размере 1,7 миллиона евро в месяц.
За баблом штоле? Вроде скромный... нестарый ещё... не сбитый летчик...
Мог бы в условной Серии А еще вполне себе показывать себя
За баблом штоле? Вроде скромный... нестарый ещё... не сбитый летчик...
Мог бы в условной Серии А еще вполне себе показывать себя