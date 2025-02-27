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В «Ювентусе» рассказали о будущем Мотты в клубе

вчера, 21:57

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли сообщил, что Тиаго Мотта останется на посту главного тренера клуба. Ранее команда вылетела из Кубка Италии, уступив «Эмполи».

Мы верим в проект, который стартовал этим летом, который создает ценность, предоставляя возможности многим молодым футболистам. Мы уверены, что в будущем он обеспечит нам достойные результаты. [Увольнение] Мотты не обсуждается.

Вчерашний матч был почти необъясним, поскольку мы одержали 4 победы подряд в Серии А, эта игра нас разочаровала и расстроила.

Но мы по-прежнему считаем, что проект на правильном пути. Многочисленные травмы усугубили трудности, но мы понимаем, что находимся на верном пути, и верим, что он принесет успех в будущем.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 23:58
Всё понятно - ТиагоВерим...)))
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