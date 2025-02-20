Положение Тиаго Мотты в «Ювентусе» под угрозой

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сегодня, 14:00

Главный тренер «Ювентуса» находится под пристальным наблюдением руководства клуба до завершения текущего сезона.

Выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов считался минимально допустимым результатом. Прогресс на этой стадии турнира мог бы принести клубу свыше 11 миллионов евро.

Ранее «Ювентус» не смог выйти в финал Суперкубка, потерпев поражение от «Милана» на стадии полуфинала. Команда продолжает борьбу за Кубок Италии и занимает четвертую позицию в турнирной таблице Серии A.

По имеющейся информации, для сохранения своего поста Мотта должен обеспечить квалификацию команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.