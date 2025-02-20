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Положение Тиаго Мотты в «Ювентусе» под угрозой

сегодня, 14:00

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта находится под пристальным наблюдением руководства клуба до завершения текущего сезона.

Выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов считался минимально допустимым результатом. Прогресс на этой стадии турнира мог бы принести клубу свыше 11 миллионов евро.

Ранее «Ювентус» не смог выйти в финал Суперкубка, потерпев поражение от «Милана» на стадии полуфинала. Команда продолжает борьбу за Кубок Италии и занимает четвертую позицию в турнирной таблице Серии A.

По имеющейся информации, для сохранения своего поста Мотта должен обеспечить квалификацию команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:26
никто не удивлён ... это жизнь !
y65scs4gv8yt
y65scs4gv8yt
сегодня в 14:17
Такие деньги из-за него профукали... Виновен.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:02
Какие результаты такое положение
Гость
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