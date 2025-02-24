Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити»

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вчера, 10:08

Главный тренер «Манчестер Сити» получил многомиллионное предложение из саудовской Про-Лиги, которое сделает его самым высокооплачиваемым специалистом в мире. На фоне неудач текущего сезона испанец взял время на раздумье. Сообщается, что Гвардиола потерял лидерство в команде.