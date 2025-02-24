Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил многомиллионное предложение из саудовской Про-Лиги, которое сделает его самым высокооплачиваемым специалистом в мире. На фоне неудач текущего сезона испанец взял время на раздумье. Сообщается, что Гвардиола потерял лидерство в команде.
Напомним, вчера в матче 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» (0:2).
А его возможный отъезд в СА будет восприниматься как бегство с тонущего корабля...
Но мало верится.
А его возможный отъезд в СА будет восприниматься как бегство с тонущего корабля...
Но мало верится.
Либо, как вариант, просто уйти по собственному, дабы не прослыть дояркой шейхов..., вернуть ( по возможности ) семью, сделав паузу на год, сохранив себя как бренд, чтоб потом приняться за работу вновь.
Либо, как вариант, просто уйти по собственному, дабы не прослыть дояркой шейхов..., вернуть ( по возможности ) семью, сделав паузу на год, сохранив себя как бренд, чтоб потом приняться за работу вновь.