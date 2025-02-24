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Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити»

вчера, 10:08

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил многомиллионное предложение из саудовской Про-Лиги, которое сделает его самым высокооплачиваемым специалистом в мире. На фоне неудач текущего сезона испанец взял время на раздумье. Сообщается, что Гвардиола потерял лидерство в команде.

Напомним, вчера в матче 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» (0:2).

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:20
Когда нищие дают мудрые советы личного характера миллионеру, это выглядит, мягко говоря, легкомысленно.
Он добился всего, чего смог с этим клубом...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 12:43
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 12:38
    Видимо мысли о верблюд лиги. Сколько там мне будут платить в месяц? Да я за год столько не зарабатываю. Буду делать великим клуб за больше деньги. А чё Роналду можно,а мне нельзя?! Да и за гаремом буду приглядывать.
    AKH
    AKH
    вчера в 12:27
    Никто не откажется от бОльших денег. Романтическая куета ныне мертва. Пеп не исключение. Получит в 5 раз больше не теряя нервных клеток и не царапая лицо ногтями..
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 12:06
    Он быстрее в Виллу перейдёт, попутно поджопников Унаю надовав, просто по приколу)
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 11:59
    Пора ему уходить взять отпуск на год и вернуться
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:20
    Ну вот и пруфы для тех, кто считал Пепа святым и говорил, что он не бросает в трудный момент...
    Средний состав попер его из коианды
    xuv8yqfgqvnn
    xuv8yqfgqvnn
    вчера в 11:06
    Тут и думать нечего, надо соглашаться.
    Michael James Owen
    Michael James Owen
    вчера в 10:35
    отдохнуть бы тебе пора...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 10:21, ред.
    Взять деньги и потерять лицо, которое потом за эти деньги вновь не купить... А что дальше ? Оно того стоит ? Гвардиола не мальчик; у него достаточно средств, чтоб жить на широкую ногу до конца жизни. Поэтому надо отказываться и готовить Сити к следующему сезону.

    Либо, как вариант, просто уйти по собственному, дабы не прослыть дояркой шейхов..., вернуть ( по возможности ) семью, сделав паузу на год, сохранив себя как бренд, чтоб потом приняться за работу вновь.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 10:14
    Значит Мансити повезло - все само и решится...
    Capral
    Capral
    вчера в 10:13, ред.
    Что значит потерял лидерство? Тренер не игрок, а наставник, он не может потерять лидерство, а только авторитет.
    А его возможный отъезд в СА будет восприниматься как бегство с тонущего корабля...
    Но мало верится.
    w8u7d6gtpvpb
    w8u7d6gtpvpb
    вчера в 10:12
    Очевидно, такой момент настал, тренер хороший, работу себе найдет.
    Гость
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