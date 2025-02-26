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Хави мог возглавить «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

вчера, 08:31

Экс-тренер «Барселоны» Хави рассматривался в качестве потенциального преемника Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, английский клуб проявлял интерес к кандидатуре испанского специалиста. Однако Хави принял решение о приостановке тренерской деятельности до лета 2025 года и отклонил несколько предложений о работе, включая предложение от «красных дьяволов».

Стоит отметить, что Хави был готов возглавить английский клуб после завершения сезона при условии, что Руд ван Нистелрой продолжит исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.

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shur
shur ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 14:10
...где каждый пенс не считают, а тратят на дела Благие!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:53
Не справится.
69Haya96
69Haya96
вчера в 09:00
Хави нужно начинать с более простого клуба.
112910415
112910415
вчера в 08:59
сильно повезло испанскому специалисту !
sp5n7zhgwy6b
sp5n7zhgwy6b
вчера в 08:35
Наверняка сейчас Хави рад, что не пошел в МЮ. Результат-то был бы примерно тот же, что и сейчас. А это неудача.
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