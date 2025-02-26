Хави мог возглавить «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

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вчера, 08:31

Экс-тренер «Барселоны» рассматривался в качестве потенциального преемника на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, английский клуб проявлял интерес к кандидатуре испанского специалиста. Однако Хави принял решение о приостановке тренерской деятельности до лета 2025 года и отклонил несколько предложений о работе, включая предложение от «красных дьяволов».

Стоит отметить, что Хави был готов возглавить английский клуб после завершения сезона при условии, что продолжит исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.