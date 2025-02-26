Хави мог возглавить «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

Экс-тренер «Барселоны» Хави рассматривался в качестве потенциального преемника Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, английский клуб проявлял интерес к кандидатуре испанского специалиста. Однако Хави принял решение о приостановке тренерской деятельности до лета 2025 года и отклонил несколько предложений о работе, включая предложение от «красных дьяволов».
Стоит отметить, что Хави был готов возглавить английский клуб после завершения сезона при условии, что Руд ван Нистелрой продолжит исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.