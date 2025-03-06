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«Манчестер Сити» может подписать вингера «Астон Виллы» на замену Грилишу

сегодня, 18:07

«Манчестер Сити» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Астон Виллы» Джейкобу Рэмзи.

Руководство «горожан» высоко оценивает прогресс молодого игрока и рассматривает его как потенциальную замену для 29-летнего Джека Грилиша, который может вернуться в «Астон Виллу».

По информации источника, «львы» рассчитывают получить за Рэмзи более 50 млн фунтов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:57
Грилиша они тоже из Виллы брали еще и за огромные деньги и казалось бы талант у игрока огромный, но тот решил пойти по стопам легендарного Пола Гаскойна....
Что касается Рэмзи, то он не совсем вингер, Доку и Савиньо куда сильнее него, Ремзи больше для центра поля подойдет, но и там будут Родри и Нико. Лучше остаться в Вилле, или в условный Ливерпуль перейти, или Ньюкасл
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:20
Рэмзи один из в большом списке интересантов МС.
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