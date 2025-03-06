«Манчестер Сити» может подписать вингера «Астон Виллы» на замену Грилишу

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сегодня, 18:07

«Манчестер Сити» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Астон Виллы» .

Руководство «горожан» высоко оценивает прогресс молодого игрока и рассматривает его как потенциальную замену для 29-летнего , который может вернуться в «Астон Виллу».

По информации источника, «львы» рассчитывают получить за Рэмзи более 50 млн фунтов.