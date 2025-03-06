«Манчестер Сити» может подписать вингера «Астон Виллы» на замену Грилишу

«Манчестер Сити» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Астон Виллы» Джейкобу Рэмзи.
Руководство «горожан» высоко оценивает прогресс молодого игрока и рассматривает его как потенциальную замену для 29-летнего Джека Грилиша, который может вернуться в «Астон Виллу».
По информации источника, «львы» рассчитывают получить за Рэмзи более 50 млн фунтов.
Что касается Рэмзи, то он не совсем вингер, Доку и Савиньо куда сильнее него, Ремзи больше для центра поля подойдет, но и там будут Родри и Нико. Лучше остаться в Вилле, или в условный Ливерпуль перейти, или Ньюкасл
Что касается Рэмзи, то он не совсем вингер, Доку и Савиньо куда сильнее него, Ремзи больше для центра поля подойдет, но и там будут Родри и Нико. Лучше остаться в Вилле, или в условный Ливерпуль перейти, или Ньюкасл