«Реал» хочет подписать защитника «Ливерпуля» Конате

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сегодня, 18:05

«Реал» нацелился на подписание ещё одного защитника «Ливерпуля», помимо Трента Александер-Арнольда.

Как сообщается, мадридский клуб проявляет серьёзный интерес к . «Сливочные» сделают предложение по трансферу француза этим летом.