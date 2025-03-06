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«Реал» хочет подписать защитника «Ливерпуля» Конате

сегодня, 18:05

«Реал» нацелился на подписание ещё одного защитника «Ливерпуля», помимо Трента Александер-Арнольда.

Как сообщается, мадридский клуб проявляет серьёзный интерес к Ибрахима Конате. «Сливочные» сделают предложение по трансферу француза этим летом.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 19:59
Каждый агент игрока, который хочет выбить лучший контракт у своего клуба, выпускает утку, мол Реал интересуется) Реалу наверное уже не нужны ЦЗ, Милитао, Рюдигер, Алаба, Асенсио, на крайняк Тчуамени, куда их девать, летом они все будут здоровые
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 19:17
не думаю, что Ливерпуль отпустит Конате.
просто не допустит повторения истории Реала и Трента.
а если Ван Дейк уйдет, тем более.
а Бавария показала как надо разговаривать с Мадридом.
клуб еще в прошлом году предложил Конате продлить контракт.
пока игрок молчит.
я бы тоже молчал и подождал до мая, выиграл бы АПЛ, а потом открыл ногой дверь и спросил: "и эти копейки вы предлагаете чемпиону?!"
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:04
Конате нужен Ливерпулю
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:28
Опять будут подбивать, чтобы игрок не продлевал контракт, дабы забрать бесплатно.
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