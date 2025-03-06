«Реал» хочет подписать защитника «Ливерпуля» Конате

«Реал» нацелился на подписание ещё одного защитника «Ливерпуля», помимо Трента Александер-Арнольда.
Как сообщается, мадридский клуб проявляет серьёзный интерес к Ибрахима Конате. «Сливочные» сделают предложение по трансферу француза этим летом.
«Реал» нацелился на подписание ещё одного защитника «Ливерпуля», помимо Трента Александер-Арнольда.
Как сообщается, мадридский клуб проявляет серьёзный интерес к Ибрахима Конате. «Сливочные» сделают предложение по трансферу француза этим летом.
просто не допустит повторения истории Реала и Трента.
а если Ван Дейк уйдет, тем более.
а Бавария показала как надо разговаривать с Мадридом.
клуб еще в прошлом году предложил Конате продлить контракт.
пока игрок молчит.
я бы тоже молчал и подождал до мая, выиграл бы АПЛ, а потом открыл ногой дверь и спросил: "и эти копейки вы предлагаете чемпиону?!"
просто не допустит повторения истории Реала и Трента.
а если Ван Дейк уйдет, тем более.
а Бавария показала как надо разговаривать с Мадридом.
клуб еще в прошлом году предложил Конате продлить контракт.
пока игрок молчит.
я бы тоже молчал и подождал до мая, выиграл бы АПЛ, а потом открыл ногой дверь и спросил: "и эти копейки вы предлагаете чемпиону?!"