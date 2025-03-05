Агент Фати намекнул на возможный уход игрока из «Барселоны»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Барселоны» Ансу Фати, дал комментарий на тему возможного ухода футболиста из каталонского клуба.
Ансу уже смог показать свой талант, но теперь ему нужно играть чаще. В «Барселоне» непросто получить игровое время.
Жорже Мендеш, агент нападающего «Барселоны» Ансу Фати, дал комментарий на тему возможного ухода футболиста из каталонского клуба.
Ансу уже смог показать свой талант, но теперь ему нужно играть чаще. В «Барселоне» непросто получить игровое время.
а Фати пора на вольную.
найти свою команду
а Фати пора на вольную.
найти свою команду