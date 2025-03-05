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Агент Фати намекнул на возможный уход игрока из «Барселоны»

сегодня, 17:28

Жорже Мендеш, агент нападающего «Барселоны» Ансу Фати, дал комментарий на тему возможного ухода футболиста из каталонского клуба.

Ансу уже смог показать свой талант, но теперь ему нужно играть чаще. В «Барселоне» непросто получить игровое время.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
сегодня в 18:23
поживем - увидим.
а Фати пора на вольную.
найти свою команду
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 18:05
Ямаля ждет судьба Фати
Гость
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