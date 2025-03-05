Алонсо защитил «Байер» от разрушения. Но впереди самобытный клуб ждут болезненные потери

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сегодня, 18:36

Уйдёт не только Флориан Вирц.

Хаби Алонсо

Решение испанца остаться в «Байере» было продиктовано желанием возглавить «Реал». Алонсо отказался перейти в «Ливерпуль». Наверное, считал АПЛ слишком сложной лигой для развития карьеры, а «красных» неготовыми к успехам. Здесь ошибся. А вот «Байеру» сделал услугу. Алонсо остался, чем показал пример остальным лидерам. Не уехали таланты, остались опытные игроки. «Байер» попробует пройти «Баварию» в Лиге чемпионов, чтобы сыграть против победителя в дуэте «Фейеноорда» с «Интером». Шансы примерно равны. Немецкие чемпионы друг друга прекрасно знают. У «Баварии» Компани есть проблемы, а «Байер» с Алонсо в шести матчах не проигрывал принципиальному сопернику. Серия рано или поздно прервется. Рано или поздно Хаби покинет «Байер», и потеря станет ключевой. В Леверкузене нет под рукой своего Тухеля на место Клоппа.

Флориан Вирц

Сестра футболиста, которая тоже играет на профессиональном уровне, технично описала брата. Вирц один из немногих футболистов планеты, которые вообще не волнуются. Видели, как не клеится у Салаха и Левандовского. Наблюдали слабые матчи Винисиуса и Мбаппе. Волновались великие защитники и хавбеки. А Вирц непробиваемый парень. Его сложно представить студентом престижного немецкого университета, не хватит интеллекта и усидчивости для экзаменов. Зато футбол спас Вирца от работы руками. Уникальный малый. Хвала небесам, что пережил жесткую травму. Флориан будет тревожить «Баварию» сегодня и через неделю. А потом клуб из Мюнхена попробует ослабить конкурента. Также Вирца могут позвать в АПЛ , где Флориана ценит знаменитый тренер из сильной команды.

Джонатан Та

Лидер обороны «Байера» не продлит контракт с «Байером». Немецкий защитник выбирает новый клуб. Говорили о «Барселоне», но все понимают преграду на пути – у каталонцев нет денег. Будут проблемы с регистрацией новичка. Но если уедут другие защитники, то Джонатан может вместе с Кубарси сформировать связку мечты для Флика. В Барселоне немецкий тренер, немецкий голкипер тер Штеген, а дальше по плану ставка на Та. Для «Байера» решение Джонатана станет проблемой. Оборона даже с ним не является стабильным звеном. Пропустили четыре раза в Ливерпуле. Играют в три центральных, чтобы опытный голкипер Градецки время от времени отдыхал. Джонатан самый высококлассный защитник «Байера». Возможно, Компани попросил руководство «Баварии» забрать Та в Мюнхен, где тоже есть грехи в защите. Хотя если «Ливерпуль» потеряет ван Дейка, то возможен трансфер в АПЛ .

Джереми Фримпонг

В прошлом году Фримпонг был на пике славы. Голландец провел сказочный клубный сезон. Правый латераль не умеет четко обороняться, зато шикарно атакует. Джереми заинтересовал серьезные клубы. Когда в «Барселоне» ссорились с Кунде, то рассматривали Фримпонга. Теперь «Ливерпуль» подумывает о замене Александера-Арнольда. Оценивают атакующий вариант, помимо оборонительного Киммиха. Алонсо на всякий случай взял в аренду у ПСЖ опытного француза Мукиеле. Хотя Фримпонг ещё может остаться. Скауты грандов понимают минусы голландца при работе без мяча. Также влияет возраст. Игроку всего 24 года, что ведет к ценнику. Джереми не хотят отпускать дешевле 60 млн евро. Чтобы нашелся покупатель, вроде «Челси», нужно провести ударную весну за «Байер».

Пьеро Инкампье

Эквадорцу 23 года. В декабре продлил контракт с «Байером», чтобы покупателям пришлось хорошо заплатить. Пьеро левша, важный момент в разговоре. У грандов будет потребность в защитнике, который умеет работать по левому флангу в четверке, а также слева в тройке обороны. Инкапье иногда совершает ошибки, может схватить карточки. Но возвращаемся к возрасту. Для 23-летнего игрока обороны Пьеро достаточно мастеровитый и грамотный, чтобы большие клубы рассуждали о его подписании. В «Байере» готовятся к потере центральных защитников. У Алонсо в заявке появился Марио Эрмосо, бывший защитник «Атлетико». Но Инкапье талантливее, чем опытный испанец. Пьеро умеет играть жестко и чисто, ценнейший игрок для «Байера».

Эдмонд Тапсоба

Английские гранды давно приметили Эдмонда. Здоровенного защитника из Буркина-Фасо ведут годами. Тапсоба прошел школу футбола в Португалии, много лет выступает за «Байер». Эдмонд невероятно техничный защитник со зрячим пасом. По мастерству работы с мячом выделяется. А поскольку ему всего 26 лет, то многие клубы – «Ливерпуль» и «Челси» для начала, интересуются Тапсоба. В прошлом игрока звали в «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Но вряд ли африканец хочет повторить неудачи коллег, которые выбрали эти команды и пожалели. Пока Эдмонду хорошо в «Байере». После ухода Та станет ещё важнее. Но если летом из клуба уйдёт Хаби Алонсо, то центральный защитник тоже подумает о новом вызове.

Виктор Бонифац

Знаем, что форвард делал прошлой зимой. Обсуждал переезд в Саудовскую Аравию. К нигерийцу Бонифацу пришли с предложением, от которого не смог отказаться колумбийский нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран. А вот Алонсо отговорил Виктора от ошибки. Тапсоба тоже звали к аравийцам и Роналду, но Эдмонд не поехал. А зимой от состояния отказался герой чемпионского сезона «Байера». Бонифац растерял форму. Опытный чех Шик играет в центре атаки «Байера», забил немало мячей. Виктору есть что доказывать. Нигерийцу всего 24 года, у него шикарные физические данные. О Бонифаце ещё точно услышим. И «Байер» не откажется от его трансфера, если летом предложат приличную сумму денег.