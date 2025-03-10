Аморим: «МЮ никогда не умрёт, это очевидно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал акции протеста, организованные болельщиками клуба перед и во время матча 28-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1).
Этот клуб никогда не умрёт, это очевидно. Вы чувствуете это на улицах, а не только на стадионе. Но вы также знаете, что это большой бизнес, и, возможно, все болельщики в этой лиге почувствовали, что иногда становится труднее оплачивать билеты, чтобы ходить на игры, и это нормально.
Очень глупое высказывание на фоне того, что твориться с МЮ в последние годы.
https://youtu.be/t3lx9aSPKMk?si=jjt4tGrGR3lpTE9r
Очень глупое высказывание на фоне того, что твориться с МЮ в последние годы.
но находиться в коме годами - такое себе удовольствие ...
но находиться в коме годами - такое себе удовольствие ...