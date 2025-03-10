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Аморим: «МЮ никогда не умрёт, это очевидно»

вчера, 10:24

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал акции протеста, организованные болельщиками клуба перед и во время матча 28-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1).

Этот клуб никогда не умрёт, это очевидно. Вы чувствуете это на улицах, а не только на стадионе. Но вы также знаете, что это большой бизнес, и, возможно, все болельщики в этой лиге почувствовали, что иногда становится труднее оплачивать билеты, чтобы ходить на игры, и это нормально.

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Все комментарии
vs8juyaznen4
vs8juyaznen4
вчера в 11:36
Надо его скорее менять, а то он про смерть заговорил
6hqpepsaqavy
6hqpepsaqavy
вчера в 11:26
Ни что не вечно и МЮ тоже.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:22
Простыми истинами заглаголил, признак того, что мы его теряем. Если дальше скажет, что результат отображает счёт на табло - значит всё!
Байкал-38
Байкал-38 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 10:48
Что то подобное и я подумал еще прочитав заголовок.
Очень глупое высказывание на фоне того, что твориться с МЮ в последние годы.
z8deg5ggkgs7
z8deg5ggkgs7
вчера в 10:38, ред.
Явно обрезан конец фразы, а именно - но пытаться умерщвлять мы всё равно будем изо всех своих сил!
112910415
112910415
вчера в 10:32
не умрёт, конечно !
но находиться в коме годами - такое себе удовольствие ...
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