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В «Реале» считают, что Вальверде может стать лучшим правым защитником мира

вчера, 20:10

Выступление полузащитника «Реала» Федерико Вальверде на позиции правого защитника произвело исключительно благоприятное впечатление на тренерский штаб.

Внутри команды существует мнение, что с участием уругвайского футболиста на фланге обороны, соперникам крайне сложно добиться победы.

Руководство клуба полагает, что при условии постоянной игры на этой позиции под руководством главного тренера Карло Анчелотти, Вальверде мог бы стать лучшим правым защитником в мире.

Отмечается, что сам Федерико все более склоняется к тому, что это перспективная идея. Он демонстрирует положительное отношение к игре в обороне, считая ее более подходящей для себя, чем роль вингера.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:05
Да он лучший игрок на любой позиции, ваще красава парень, очень нравится его игра.
Вещий
Вещий
вчера в 20:54
Может или не может... это футбол... не дай Бог серьезная травма и ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:35
Чтобы стать лучшим правым защитником мира нужно провести на высоком уровне несколько сезонов. Только так можно обратить на себя внимание болельщиков и специалистов. Это форвардам можно ярко сыграть пару матчей или много голов забить, после чего на них обращают внимание. Желаю Вальверде оправдать надежды тренерского состава Реала!!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:21
Свои же стебутся над Вальверде, а он и не против встать раком - вот она королевская династия! А всё потому, что в данный момент времени нету ни одного топ-игрока на этой позиции, который свободен или вот-вот освободится. Привыкай, Федерико, хорони свои мечты, не станешь ты, наверное, следующим Джеррардом, жаль!... Правда, жаль!!!...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:14
Время всё расставит по своим местам.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:14
У него много сильных сторон и он хорошо читает игру, плюс супер удар и пас. Но ему еще расти и расти
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