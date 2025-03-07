В «Реале» считают, что Вальверде может стать лучшим правым защитником мира

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вчера, 20:10

Выступление полузащитника «Реала» на позиции правого защитника произвело исключительно благоприятное впечатление на тренерский штаб.

Внутри команды существует мнение, что с участием уругвайского футболиста на фланге обороны, соперникам крайне сложно добиться победы.

Руководство клуба полагает, что при условии постоянной игры на этой позиции под руководством главного тренера , Вальверде мог бы стать лучшим правым защитником в мире.

Отмечается, что сам Федерико все более склоняется к тому, что это перспективная идея. Он демонстрирует положительное отношение к игре в обороне, считая ее более подходящей для себя, чем роль вингера.