В «Реале» считают, что Вальверде может стать лучшим правым защитником мира

Выступление полузащитника «Реала» Федерико Вальверде на позиции правого защитника произвело исключительно благоприятное впечатление на тренерский штаб.
Внутри команды существует мнение, что с участием уругвайского футболиста на фланге обороны, соперникам крайне сложно добиться победы.
Руководство клуба полагает, что при условии постоянной игры на этой позиции под руководством главного тренера Карло Анчелотти, Вальверде мог бы стать лучшим правым защитником в мире.
Отмечается, что сам Федерико все более склоняется к тому, что это перспективная идея. Он демонстрирует положительное отношение к игре в обороне, считая ее более подходящей для себя, чем роль вингера.