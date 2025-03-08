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Хави: «Я допустил несколько управленческих ошибок в „Барселоне“»

вчера, 11:54

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий касательно своего периода работы в каталонском клубе.

Признаю, я допустил несколько управленческих ошибок. Уход Бускетса заставил нас пересмотреть стиль игры команды. Я предпочитал играть в полузащите с тремя атакующими футболистами, но не всегда данный вариант был оптимальным.

Однако, если посмотреть на мой послужной список, – я включаю сюда и свой тренерский штаб, – он очень положительный. Клуб [«Барселона»] переживал один из наиболее непростых периодов в своей истории, возможно, даже более плохой, чем в начале тысячелетия.

Ожидания были крайне высоки из-за моей истории в «Барселоне». Возможно, иногда моя тесная эмоциональная связь с клубом ранила меня, порой я был чересчур эмоционален, но этот опыт стал для меня хорошим уроком.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:19
да уж допустил, конечно ...
Баобаб
Баобаб
вчера в 14:24
Ныл много.
Incredulous
Incredulous ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 13:32
Признание своих ошибок через год, когда уже никак нельзя их исправить, - это больше похоже на лицемерие. Два года у руля команды не признавал ни одной ошибки, обвиняя всех вокруг в своих неудачах, а когда поперли из клуба, как-то резко образумился. Как был балаболом и клоуном, так им и остался, и подобные его высказывания лишний раз это подтверждают.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:49
Ну это как сказать. К примеру, Лобановский, никогда не признавал своих ошибок, всегда грешил на команду. Бесков, тоже- был диктатор, не признающий, ни своих ошибок, ни чужого мнения. В проигранном золотом матче в 1970 ЦСКА- обвинил команду в сговоре, хотя сам, по ходу игры допустил массу ошибок, причем очевидных до тошноты. Тоже самое у него случилось в финале КК в 1972г.

Но несмотря на всё это, и Лобан, и Бесков- были Великими тренерами.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 12:35
Признание ошибок является важным этапом развития как тренера.
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