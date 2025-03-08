Хави: «Я допустил несколько управленческих ошибок в „Барселоне“»

Бывший главный тренер «Барселоны» дал комментарий касательно своего периода работы в каталонском клубе.

Признаю, я допустил несколько управленческих ошибок. Уход Бускетса заставил нас пересмотреть стиль игры команды. Я предпочитал играть в полузащите с тремя атакующими футболистами, но не всегда данный вариант был оптимальным.

Однако, если посмотреть на мой послужной список, – я включаю сюда и свой тренерский штаб, – он очень положительный. Клуб [«Барселона»] переживал один из наиболее непростых периодов в своей истории, возможно, даже более плохой, чем в начале тысячелетия.

Ожидания были крайне высоки из-за моей истории в «Барселоне». Возможно, иногда моя тесная эмоциональная связь с клубом ранила меня, порой я был чересчур эмоционален, но этот опыт стал для меня хорошим уроком.