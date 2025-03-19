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В Саудовской Аравии оценили вероятность приглашения Салаха

сегодня, 10:58

Генеральный директор по маркетинговым коммуникациям саудовской лиги Мохаммед Басрави оценил вероятность перехода нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в местный чемпионат. После нынешнего сезона футболист может стать свободным агентом.

Он один из лучших игроков планеты, его обожают в арабском мире. Я бы хотел, чтобы он был с нами, наши двери для него открыты, но я настаиваю: мы не ведем переговоры, ничего об этом не знаем.

Не зацикливайтесь на больших именах. Наша работа скорее в том, чтобы поднимать уровень всех игроков.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:30, ред.
Саудовцы постепенно переходят на более молодых игроков, они не хотят построить второй Млс, где только пенсионеры играют. У них большие цели. И пока всё идет хорошо
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:31, ред.
Жаль будет если он уйдёт в Саудовскую Аравию
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