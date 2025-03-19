В Саудовской Аравии оценили вероятность приглашения Салаха

Генеральный директор по маркетинговым коммуникациям саудовской лиги Мохаммед Басрави оценил вероятность перехода нападающего «Ливерпуля» в местный чемпионат. После нынешнего сезона футболист может стать свободным агентом.

Он один из лучших игроков планеты, его обожают в арабском мире. Я бы хотел, чтобы он был с нами, наши двери для него открыты, но я настаиваю: мы не ведем переговоры, ничего об этом не знаем.

Не зацикливайтесь на больших именах. Наша работа скорее в том, чтобы поднимать уровень всех игроков.