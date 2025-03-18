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«Аль-Наср» проявляет интерес к защитнику «Арсенала»

сегодня, 23:04

«Аль-Наср» интересуется защитником «Арсенала» Габриэлем и планирует летом сделать официальное предложение о трансфере. Сообщается, что представители клуба уже вступили в контакт с футболистом.

Саудовский клуб готов предложить бразильцу заработную плату в размере 20 миллионов евро за сезон, что втрое превышает его текущий доход.

Руководство «Арсенала» настроено решительно и не рассматривает предложения ниже 100 миллионов евро. Новый спортивный директор клуба Андреа Берта планирует провести переговоры с игроком о продлении контракта.

Сам Габриэль, в настоящий момент, сосредоточен на завершении сезона в составе «канониров», но открыт к рассмотрению перехода в саудовскую лигу в будущем.

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drug01
drug01
сегодня в 23:13
Конечно если в Арсенале подходит срок завершения контракта надо уходить?
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