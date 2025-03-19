В Саудовской Аравии высказались об интересе к Винисиусу

Генеральный директор по маркетинговым коммуникациям саудовской лиги Мохаммед Басрави дал комментарий касательно заинтересованности местных клубов в трансфере нападающего «Реала» .

Возможно ли приобрести его сейчас? Это непростой вопрос. По правде сказать, мы, лига, не принимаем участия в трансферах, которые планирует провести каждый клуб. Хотели бы мы видеть его здесь? Разумеется, мы бы хотели, но мы, лига, не выбираем новичков, это зависит от самих клубов.

В Испании сообщают о сумме трансфера в 1 миллиард евро в качестве отступных и зарплате в 300 миллионов евро, реальны ли эти цифры? Считаю, что суммы преувеличены, но наши деньги используются для повышения значимости саудовской лиги в целом. Мы помогаем клубам улучшать свой уровень, подписывая футболистов или осуществляя иные действия.

Футбольная экономика развивается во всем мире, в том числе и в Саудовской Аравии. Европейцы должны осознать это. Мы не стоим в стороне.

Полагаю, что цифры преувеличены, и наша идея заключается не в том, чтобы тратить деньги ради трат, а в том, чтобы применять стратегии, которые помогут нам расти.