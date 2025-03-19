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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

В Саудовской Аравии высказались об интересе к Винисиусу

сегодня, 08:32

Генеральный директор по маркетинговым коммуникациям саудовской лиги Мохаммед Басрави дал комментарий касательно заинтересованности местных клубов в трансфере нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Возможно ли приобрести его сейчас? Это непростой вопрос. По правде сказать, мы, лига, не принимаем участия в трансферах, которые планирует провести каждый клуб. Хотели бы мы видеть его здесь? Разумеется, мы бы хотели, но мы, лига, не выбираем новичков, это зависит от самих клубов.

В Испании сообщают о сумме трансфера в 1 миллиард евро в качестве отступных и зарплате в 300 миллионов евро, реальны ли эти цифры? Считаю, что суммы преувеличены, но наши деньги используются для повышения значимости саудовской лиги в целом. Мы помогаем клубам улучшать свой уровень, подписывая футболистов или осуществляя иные действия.

Футбольная экономика развивается во всем мире, в том числе и в Саудовской Аравии. Европейцы должны осознать это. Мы не стоим в стороне.

Полагаю, что цифры преувеличены, и наша идея заключается не в том, чтобы тратить деньги ради трат, а в том, чтобы применять стратегии, которые помогут нам расти.

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Все комментарии
Forwert
Forwert
сегодня в 10:21
Нефти еще много, чего всех не скупить.
v9v2ayv395ff
v9v2ayv395ff
сегодня в 09:57
Арабы тоже стали деньги считать, топы за счёт них решили заработать
w5h9m4g7p7c2
w5h9m4g7p7c2
сегодня в 09:20
Даже для арабов будет очень дорого.
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
сегодня в 09:08
Ещё пару психозов и вечеринок от губастого - и он сам к вам попросится.. Хе..🤭
na5mj443u8ky
na5mj443u8ky
сегодня в 08:53
Рано ему ещё вас доить
Гость
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