«Манчестер Юнайтед» готов продать Зиркзее

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с нападающим Джошуа Зиркзее летом.
Клуб не стремится продавать футболиста, но готов изучить возможные предложения о трансфере.
Игрок забил 6 голов в 44 матчах за МЮ в нынешнем сезоне.
«Манчестер Юнайтед» может расстаться с нападающим Джошуа Зиркзее летом.
Клуб не стремится продавать футболиста, но готов изучить возможные предложения о трансфере.
Игрок забил 6 голов в 44 матчах за МЮ в нынешнем сезоне.
каких кровей был Тен Хаг и соответственно Зиркзее ....! Освобождаемся от всего голландского ! ( Но сыр Я очень уважаю!)
каких кровей был Тен Хаг и соответственно Зиркзее ....! Освобождаемся от всего голландского ! ( Но сыр Я очень уважаю!)