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«Манчестер Юнайтед» готов продать Зиркзее

вчера, 20:54

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с нападающим Джошуа Зиркзее летом.

Клуб не стремится продавать футболиста, но готов изучить возможные предложения о трансфере.

Игрок забил 6 голов в 44 матчах за МЮ в нынешнем сезоне.

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galem72
galem72
сегодня в 08:15
Вряд ли кто-то выше 15млн предложит за этого статиста. Очередной убогий трансфер у Юнайтед.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:27
Об этом уже давно говорят, а его не берут,
shur
shur ответ Vincent Van Gogh (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:44
...простите за сарказм, господин Ван Гог, не вам ли хорошо известно
каких кровей был Тен Хаг и соответственно Зиркзее ....! Освобождаемся от всего голландского ! ( Но сыр Я очень уважаю!)
Гость
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