Ди Мария опроверг слухи о возможном переходе в «Америку»

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вчера, 09:55

Полузащитник «Бенфики» отреагировал на слухи о возможном переходе в мексиканскую «Америку».

Контракт аргентинского футболиста с лиссабонским клубом заканчивается летом.

Исключение «Леона» из Клубного чемпионата мира-2025 вызвало дискуссии о возможных кандидатах на замену, и «Америка» стала одним из вариантов. Это привело к предположениям, что Ди Мария может присоединиться к команде для участия в соревновании. Однако хавбек опроверг это, написав в социальных сетях в адрес аргентинского СМИ :