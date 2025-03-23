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Ди Мария опроверг слухи о возможном переходе в «Америку»

вчера, 09:55

Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария отреагировал на слухи о возможном переходе в мексиканскую «Америку».

Контракт аргентинского футболиста с лиссабонским клубом заканчивается летом.

Исключение «Леона» из Клубного чемпионата мира-2025 вызвало дискуссии о возможных кандидатах на замену, и «Америка» стала одним из вариантов. Это привело к предположениям, что Ди Мария может присоединиться к команде для участия в соревновании. Однако хавбек опроверг это, написав в социальных сетях в адрес аргентинского СМИ:

Мы снова начинаем со лжи, стыдно, что они придумывают такие вещи.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:59
Зачем ему уходить куда то!Он и в Бенфике хорош
5wjdq8jcdrga
5wjdq8jcdrga
вчера в 11:30
Он еще хочет играть в футбол.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:00
Может и сорваться поближе к исторической родине...
Гость
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