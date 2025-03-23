Ди Мария опроверг слухи о возможном переходе в «Америку»

Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария отреагировал на слухи о возможном переходе в мексиканскую «Америку».
Контракт аргентинского футболиста с лиссабонским клубом заканчивается летом.
Исключение «Леона» из Клубного чемпионата мира-2025 вызвало дискуссии о возможных кандидатах на замену, и «Америка» стала одним из вариантов. Это привело к предположениям, что Ди Мария может присоединиться к команде для участия в соревновании. Однако хавбек опроверг это, написав в социальных сетях в адрес аргентинского СМИ:
Мы снова начинаем со лжи, стыдно, что они придумывают такие вещи.