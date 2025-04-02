«Тоттенхэм» сообщил, за какую сумму готов продать Ромеро в «Атлетико»

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вчера, 10:42

«Атлетико» уже начал работу на трансферном рынке. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне дал понять, что хочет укрепить оборону игроком с ярко выраженными лидерскими качествами, и главным его желанием является приобретение защитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины . Аргентинский тренер уже связался со своим соотечественником. Однако «Тоттенхэм» не намерен отпускать Ромеро дешевле чем за 80 миллионов евро, что осложняет возможность потенциального трансфера. В свою очередь, аргентинец хотел бы продолжить карьеру под руководством Симеоне.

Напомним, Ромеро перешёл в «Тоттенхэм» из «Аталанты» в августе 2021 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне 26-летний центральный защитник провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и получил одну жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» поборется за нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша и форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко.