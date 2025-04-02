Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Тоттенхэм» сообщил, за какую сумму готов продать Ромеро в «Атлетико»

вчера, 10:42

«Атлетико» уже начал работу на трансферном рынке. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне дал понять, что хочет укрепить оборону игроком с ярко выраженными лидерскими качествами, и главным его желанием является приобретение защитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиана Ромеро. Аргентинский тренер уже связался со своим соотечественником. Однако «Тоттенхэм» не намерен отпускать Ромеро дешевле чем за 80 миллионов евро, что осложняет возможность потенциального трансфера. В свою очередь, аргентинец хотел бы продолжить карьеру под руководством Симеоне.

Напомним, Ромеро перешёл в «Тоттенхэм» из «Аталанты» в августе 2021 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне 26-летний центральный защитник провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и получил одну жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» поборется за нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша и форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Саудовской Аравии уверены, что Салах всё ещё думает о смене клуба
Вчера, 10:24
«Байер» хочет подписать защитника сборной Румынии
Вчера, 10:18
МЮ и «Тоттенхэм» проявляют интерес к игроку «Кристал Пэлас»
Вчера, 10:07
Слухи16-летний грузинский хавбек может перейти в «Ювентус»
Вчера, 09:49
Слухи«Ливерпуль» может подписать защитника «Фрайбурга» на замену Тренту
Вчера, 09:43
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поборются за 19-летнего вингера «Комо»
Вчера, 09:34
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 10:52
Сумма хорошая теперь надо найти деньги!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 