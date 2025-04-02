«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поборются за 19-летнего вингера «Комо»

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вчера, 09:34

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения в летнее трансферное окно полузащитника «Комо» и сборной Сенегала . Скауты манкунианцев наблюдают за игрой Диао на протяжении нескольких недель. Также интерес к сенегальцу проявляют «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Стоит отметить, что внимание мерсисайдцев более предметное.

Диао перешёл в «Комо» из «Бетиса» в январе текущего года. Его контракт рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне 19-летний правый вингер провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает сенегальца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главного тренера «Комо» хотят видеть в «Реале».