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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поборются за 19-летнего вингера «Комо»

вчера, 09:34

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения в летнее трансферное окно полузащитника «Комо» и сборной Сенегала Ассана Диао. Скауты манкунианцев наблюдают за игрой Диао на протяжении нескольких недель. Также интерес к сенегальцу проявляют «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Стоит отметить, что внимание мерсисайдцев более предметное.

Диао перешёл в «Комо» из «Бетиса» в январе текущего года. Его контракт рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне 19-летний правый вингер провёл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает сенегальца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главного тренера «Комо» хотят видеть в «Реале».

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 09:49
...продолжается огромного внимание ко всем нациям Мира, кроме
английской, как будто в Манчестере живут инопланетяне !!!!
shur
shur
вчера в 09:45
...Ди(а)о Ронни знал - маленький чел с Большой Козой....!!!
xjmqc985vkuw
xjmqc985vkuw
вчера в 09:42
В нынешний МЮ точно не надо ходить
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:40
Присмотрели молодого футболиста - это точно !
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