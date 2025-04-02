МЮ и «Тоттенхэм» проявляют интерес к игроку «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим видит в 26-летнем англичанине ценное приобретение для центра поля своей команды.
Стоит отметить, что на игрока также претендует лондонский «Тоттенхэм».
Пастекоглу тоже ставит атакующий футбол и Эзе будет комфортно себя чувствовать в таких условиях!
А вообще, я был бы рад видеть его в Арсенале
Пастекоглу тоже ставит атакующий футбол и Эзе будет комфортно себя чувствовать в таких условиях!
А вообще, я был бы рад видеть его в Арсенале
Чем больше круговоротов в АПЛ, тем только сильнее Старушка Англия!
Чем больше круговоротов в АПЛ, тем только сильнее Старушка Англия!