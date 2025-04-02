МЮ и «Тоттенхэм» проявляют интерес к игроку «Кристал Пэлас»

1743577622

вчера, 10:07

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» .

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим видит в 26-летнем англичанине ценное приобретение для центра поля своей команды.

Стоит отметить, что на игрока также претендует лондонский «Тоттенхэм».