Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

МЮ и «Тоттенхэм» проявляют интерес к игроку «Кристал Пэлас»

вчера, 10:07

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим видит в 26-летнем англичанине ценное приобретение для центра поля своей команды.

Стоит отметить, что на игрока также претендует лондонский «Тоттенхэм».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи16-летний грузинский хавбек может перейти в «Ювентус»
Вчера, 09:49
Слухи«Ливерпуль» может подписать защитника «Фрайбурга» на замену Тренту
Вчера, 09:43
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» поборются за 19-летнего вингера «Комо»
Вчера, 09:34
Мареска недоволен вратарями «Челси»
Вчера, 09:14
СлухиВ «Интере» считают трансфер Криштиану Роналду неосуществимым
Вчера, 08:34
Слухи«Ливерпуль» не готов платить 180 млн евро за Исака
01 апреля
Все комментарии
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:22
Вроде как и клубы "познаменитей" будут, да вот в этом сезоне в АПЛ оба клуба ниже идут ...есть ли смысл уйти с 10/13 места на 13/15?
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:32
Эзе готов к следующему шагу в своей карьере и пора переходить в клуб, который будет бороться за серьезные трофеи! Не могу сказать, что Тоттенхэм и МЮ сейчас борются за что то серьезное, но всё же это более именитые клубы. В МЮ сейчас будет очередная перестройка и поглядим к чему это приведет.
Пастекоглу тоже ставит атакующий футбол и Эзе будет комфортно себя чувствовать в таких условиях!
А вообще, я был бы рад видеть его в Арсенале
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:44
...Пэлас хочет Кубок, а кто его не хочет,хорошая,интересная команда, даже думать о переходах не хочется! Буду немного за них топить!!!
Чем больше круговоротов в АПЛ, тем только сильнее Старушка Англия!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:38
В трансферное окно узнаем в итоге кому Эзе был более нужен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 