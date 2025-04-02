«Байер» хочет подписать защитника сборной Румынии

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вчера, 10:18

«Байер» уже работает над планами на следующий сезон, и одна из просьб главного тренера — укрепить правый фланг обороны защитником «Райо Вальекано» и сборной Румынии . Ратиу зарекомендовал себя как один из самых надёжных игроков в своей команде и привлёк интерес нескольких европейских клубов. В связи с возможным уходом защитника «Байера» Джереми Фримпонга немецкий клуб ищет ему гарантированную замену, и румын идеально вписывается в профиль, который нужен испанскому тренеру.

«Райо Вальекано», понимая ценность Ратиу, не будет способствовать его уходу. В контракте игрока прописаны отступные в размере 25 миллионов евро, и мадридский клуб намерен добиваться полной выплаты этой суммы. Кроме того, «Вильярреал», сохраняющий 50 % прав на защитника, получит свою долю от возможной продажи Ратиу.

26-летний правый защитник является воспитанником «жёлтой подлодки». В «Райо Вальекано» Ратиу перешёл из «Уэски» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне румын провёл 27 матчей в Ла Лиге, в которых забил 2 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Ратиу в 12 миллионов евро.