Моуриньо схватил за нос тренера «Галатасарая» после матча Кубка Турции

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо схватил за нос рулевого «Галатсарая» Окана Бурука после матча 1/4 финала Кубка Турции. После этого Бурук упал на газон, схватившись за лицо.
«Фенербахче» завершил выступление в турнире.
|Фенербахче1 : 2Галатасарай
|Матч завершен
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо схватил за нос рулевого «Галатсарая» Окана Бурука после матча 1/4 финала Кубка Турции. После этого Бурук упал на газон, схватившись за лицо.
«Фенербахче» завершил выступление в турнире.
Теперь, когда Бурук захочет сморкнутся вдоль бровки, он знает кто поможет).
Теперь, когда Бурук захочет сморкнутся вдоль бровки, он знает кто поможет).