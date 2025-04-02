Моуриньо схватил за нос тренера «Галатасарая» после матча Кубка Турции

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вчера, 23:23

Главный тренер «Фенербахче» схватил за нос рулевого «Галатсарая» после матча 1/4 финала Кубка Турции. После этого Бурук упал на газон, схватившись за лицо.

«Фенербахче» завершил выступление в турнире.