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Моуриньо схватил за нос тренера «Галатасарая» после матча Кубка Турции

вчера, 23:23
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)1 : 2Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо схватил за нос рулевого «Галатсарая» Окана Бурука после матча 1/4 финала Кубка Турции. После этого Бурук упал на газон, схватившись за лицо.

«Фенербахче» завершил выступление в турнире.

Моуриньо схватил за нос тренера «Галатасарая» после матча Кубка Турции Моуриньо схватил за нос тренера «Галатасарая» после матча Кубка Турции

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 06:00
Молодец хоть как то напомнил о себе. Не удевлюсь если узнаю что в его команде сало пробивают на тренировках.
112910415
112910415
сегодня в 05:22
за нос хватать нехорошо !
UncleZack
UncleZack ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:44
Мать Карнейро,сигареты Сарри))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:10
мужчинам за горло или нос ущипнул, завтра женщинам приставать начнет.
Моуриньо стал физруком.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:05
Маур как обычно :)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:03
Вот учитель Бурука)))
протон
протон
вчера в 23:51
Взрослый мужик на газон повалился после такой мелочи. Хотя это по привычке футбольной машинально получилось) Как его теперь свои же игроки воспринимать будут? Мавр стоит как вкопанный и сам в прострации смотрит. Хорошо, что рядом Широков не оказался, подумал бы что голова судьи, кто его знает.... Мавр уже не знает как получить неустойку.
Теперь, когда Бурук захочет сморкнутся вдоль бровки, он знает кто поможет).
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:39
Слива "Особенная" - приз за выход в полуфинал!)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:29, ред.
Столько лет уже ему, а этот всё никак проигрывать достойно не научился…в прошлом матче ныл после игры с Галатасараем, теперь тоже после поражения фигню творит 🤦🏽‍♂️
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 23:28
Надо было не за нос.. 🤭
протон
протон
вчера в 23:24
Глаз Вилановы, нос Бурука
Гость
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