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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияГермания. Вторая Бундеслига 2024/2025

«Гамбург» необычным образом решил подготовиться к финишу сезона

вчера, 14:59

«Гамбург» в разгар сезона решил провести мини-тренировочный сбор на Балеарских островах. Команда будет готовиться на базе испанской «Мальорки» с сегодняшнего дня по среду.

В следующую субботу клубу предстоит матч с «Нюрнбергом» во Второй Бундеслиге. Главный тренер Мерлин Польцин о необычном решении сообщил следующее:

Мы намеренно хотим отвлечься от ежедневных тренировок в Гамбурге и настроиться на финальный рывок с помощью интенсивных и целенаправленных занятий, а также работы над многочисленными деталями. Мы также сознательно проведём много времени вместе, чтобы стать ещё ближе как команда.

До конца сезона во втором дивизионе Германии осталось 7 туров. «Гамбург» занимает 2-е место, имея в активе 49 очков.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:11
без Гамбурга и Кайзерслаутена как то не та самая Бундеслига))
когда Динозавры вылетели, думал, вот они вымрут как все.
рад, что вернутся.
хочу дерби Санкт-Паули - Гамбург еще раз видит.
112910415
112910415
вчера в 15:56
креативные методы имеют шансы на успех !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:51
В общем здесь Америку не открыли, для сплочения команды применяют различные методы, в том числе и выездную, разгрузочную, прежде всего в психологическом плане, модель.
В свое время Луческу с удовольствием "поддерживал" Рената Ахметова, напомню молодёжи это владелец "Шахтёра", выходные ужины всей командой с семьями....
Результаты в гугле на страницах ЛЧ и ЛЕ....
Здесь безусловно "марш-бросок" на базу Мальорки отвлечет футболистов от турнирного напряжения и будем надеяться пойдет на пользу спортсменам.
STVA 1
STVA 1 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 15:31
Две именитые команды! Конечно им надо в вышке играть
9w2gwbzu93gk
9w2gwbzu93gk
вчера в 15:28
Главное, чтобы на пользу пошло.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:25
Каждый выбирает свой путь. Лишь бы это было на пользу команде.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 15:24
давайте динозавры вперед на выход в бундеслигу! хватит уже , "засиделись" во второй..
лично мне было бы очень приятно если по итогам выйдут Гамбург и Кёльн !
Гость
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