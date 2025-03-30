«Гамбург» необычным образом решил подготовиться к финишу сезона

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вчера, 14:59

«Гамбург» в разгар сезона решил провести мини-тренировочный сбор на Балеарских островах. Команда будет готовиться на базе испанской «Мальорки» с сегодняшнего дня по среду.

В следующую субботу клубу предстоит матч с «Нюрнбергом» во Второй Бундеслиге. Главный тренер Мерлин Польцин о необычном решении сообщил следующее:

Мы намеренно хотим отвлечься от ежедневных тренировок в Гамбурге и настроиться на финальный рывок с помощью интенсивных и целенаправленных занятий, а также работы над многочисленными деталями. Мы также сознательно проведём много времени вместе, чтобы стать ещё ближе как команда.

До конца сезона во втором дивизионе Германии осталось 7 туров. «Гамбург» занимает 2-е место, имея в активе 49 очков.