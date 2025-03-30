«Гамбург» необычным образом решил подготовиться к финишу сезона

«Гамбург» в разгар сезона решил провести мини-тренировочный сбор на Балеарских островах. Команда будет готовиться на базе испанской «Мальорки» с сегодняшнего дня по среду.
В следующую субботу клубу предстоит матч с «Нюрнбергом» во Второй Бундеслиге. Главный тренер Мерлин Польцин о необычном решении сообщил следующее:
Мы намеренно хотим отвлечься от ежедневных тренировок в Гамбурге и настроиться на финальный рывок с помощью интенсивных и целенаправленных занятий, а также работы над многочисленными деталями. Мы также сознательно проведём много времени вместе, чтобы стать ещё ближе как команда.
До конца сезона во втором дивизионе Германии осталось 7 туров. «Гамбург» занимает 2-е место, имея в активе 49 очков.
когда Динозавры вылетели, думал, вот они вымрут как все.
рад, что вернутся.
хочу дерби Санкт-Паули - Гамбург еще раз видит.
когда Динозавры вылетели, думал, вот они вымрут как все.
рад, что вернутся.
хочу дерби Санкт-Паули - Гамбург еще раз видит.
В свое время Луческу с удовольствием "поддерживал" Рената Ахметова, напомню молодёжи это владелец "Шахтёра", выходные ужины всей командой с семьями....
Результаты в гугле на страницах ЛЧ и ЛЕ....
Здесь безусловно "марш-бросок" на базу Мальорки отвлечет футболистов от турнирного напряжения и будем надеяться пойдет на пользу спортсменам.
В свое время Луческу с удовольствием "поддерживал" Рената Ахметова, напомню молодёжи это владелец "Шахтёра", выходные ужины всей командой с семьями....
Результаты в гугле на страницах ЛЧ и ЛЕ....
Здесь безусловно "марш-бросок" на базу Мальорки отвлечет футболистов от турнирного напряжения и будем надеяться пойдет на пользу спортсменам.
лично мне было бы очень приятно если по итогам выйдут Гамбург и Кёльн !
лично мне было бы очень приятно если по итогам выйдут Гамбург и Кёльн !