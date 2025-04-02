Клубам Англии предложили модификацию для защиты игроков от опасных стоек

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вчера, 20:59

По информации источника, клубам АПЛ и Футбольной лиги предложили бесплатную модификацию для защиты игроков от потенциально опасных стоек ворот после серьёзной травмы вратаря «Гримсби» в матче Лиги Два.

Голкипера унесли с поля на носилках после того, как он зацепился ногой за стойку ворот, применение которой является обычным явлением как по всей стране, так и за её пределами. Футболист врезался в штангу, пытаясь отразить удар головой, и получил травму надколенника.

Стойки были изготовлены компанией Harrod Sport, которая поставляет продукцию большинству клубов. Однако конкурирующая фирма Net World Sports (FORZA) приступила к поиску альтернативы и теперь считает, что нашла решение в виде мягкой накладки, которая надевается на кронштейн, где стойка ворот соединяется с рамой, удерживающей сетку на месте.