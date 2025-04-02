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Клубам Англии предложили модификацию для защиты игроков от опасных стоек

вчера, 20:59

По информации источника, клубам АПЛ и Футбольной лиги предложили бесплатную модификацию для защиты игроков от потенциально опасных стоек ворот после серьёзной травмы вратаря «Гримсби» Джейка Иствуда в матче Лиги Два.

Голкипера унесли с поля на носилках после того, как он зацепился ногой за стойку ворот, применение которой является обычным явлением как по всей стране, так и за её пределами. Футболист врезался в штангу, пытаясь отразить удар головой, и получил травму надколенника.

Стойки были изготовлены компанией Harrod Sport, которая поставляет продукцию большинству клубов. Однако конкурирующая фирма Net World Sports (FORZA) приступила к поиску альтернативы и теперь считает, что нашла решение в виде мягкой накладки, которая надевается на кронштейн, где стойка ворот соединяется с рамой, удерживающей сетку на месте.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:02
пусть сделают мяконькое ... хуже не будет !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:20
Больше ста лет никто в штанги не впиливался, справлялись без модификаций. Думаю может быть человек не создан для футбола раз с ним подобное произошло. Стойка всегда находится в одном месте, не двигается, на игроков не нападает, не надо просто делать таких прыжков которые приведут к столкновению. Больше ста лет футболистам это удавалось более менее, а тут один не смог и началось. Заняться нечем людям.
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:49, ред.
Фермеры главное проиграли по сути. Актив в гр. Заболотного будет высокий, так как на финал выкладывают много игр. Вон Байкал, у него три аккаунта в сумме минимум 50 к баллов. Играя в разных режимах, нашёл себе оптимальный режим, особо не напрягаясь, с очками в копилку. Меня расстроило, что я не успел на ставки. к вечеру дня подоспел, но, увы, было поздно. ведь набрал прилично 27 к баллов и группу точно бы взял Заболотного. Ты не спеши со ставками, обожди недельку, присмотрись, кто как играет, и проверь, кто в группе хорошо играет, а кто плохо. Форверт хитро обыграл конкурента. Этого я не ожидал, оказался с опытом. Не думаю, что это наш друг из солнечной Армении. Такой игры у него нет.
shur
shur
вчера в 21:43
... если это только как то решит проблему, из полутвёрдых пород дерева, чтобы после удара не ломались,но это вряд ли есть
колотухи -мама не горюй!!! Да и вратари балуются вися на перекладинах ...!!!
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:34
Мяч отскочет не туда куда обычно отскакивает...будут проблемы и споры...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:21
Обернуть штанги мягким материалом до уровня плеч.Мяч всё равно отскочит, а голове не так больно будет...
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:20
А еще проще как в детстве, с одной строны своя футболка, с другой - футболка товарища, вот две штанги и готовы, и никто не травмируется.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:09
"Конкурирующая фирма" -Не дремлет ни минуты...)
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