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Три английских гранда заинтересованы в подписании Родриго

вчера, 12:05

Вингер мадридского «Реала» Родриго Силва может покинуть Ла Лигу и перейти в клуб АПЛ.

По информации источника, несколько английских команд заинтересованы в подписании бразильского игрока, среди которых «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

Руководство «синих» стремится опередить соперников и уже подготовило предложение о трансфере игрока. Лондонцы готовы предложить за бразильца свыше 100 миллионов евро.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:12
Бензема такой же "таранный", как и Мюллер и Форлан. Так что да, не о чем с тобой говорить.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:53
Как же лучше Ливерпулю просто не парится с заменой Салаху, отдохните просто, подумайте о чем то другом
Petruccio
Petruccio
вчера в 19:29
И если у тебя Левандовски не относится к таранным форвардам, то с чего Ибру к ним приписал? Который гораздо техничнее и интеллектуальнее был???
Petruccio
Petruccio
вчера в 19:26
Мюллер - таранный силовой форвард!?!?!?!

А ну да, Бавария же намного сильнее Интера.
Incredulous
Incredulous ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:15
Ибрагимович, Лукаку, Томас Мюллер, Питер Крауч, Диего Форлан, Холанд... - это таранные, силовые форварды.

Ну раз у тебя Бензема - таранный форвард, то мне с тобой дальше говорить не о чем. Удачи.
Karkaz
Karkaz ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:06, ред.
Ну как где? Ты сначала написал, что нужны нападающие техничные, с комбинационной игрой. А потом пишешь, что нужен такой как Хоселу, именно ЦН, с хорошей игрой на втором этаже. А кто хорошо играет чаще всего на втором этаже? Таранные, силовые форварды.
Таранный форвард это тот, кто может сыграть на втором этаже и не только, продавить защитника в штрафной и забить гол. Левандовски как раз к нему относится. В какой то степени Бензема, потому что рослый и умеет играть корпусом. Но не Рауль, который чистый первый этаж.
Хоселу, тобой упомянутый, по стилю вообще не похож на Рауля или Бензема. Ближе всё таки к Холланду. Поэтому и вопросы, что мнение поменялось.
Incredulous
Incredulous ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 18:42
Где ты увидел разные мнения в этих двух комментариях? Если для тебя любой форвард, имеющий рост 180+ автоматически становится таранным, то ты видимо просто не понимаешь значения такого понятия, как таранный, силовой форвард. Или может Ронало (бразилец), Бензема, Левандовски, Рауль по твоей логике тоже были таранными форвардами...
112910415
112910415
вчера в 18:31
давно ничему не удивляемся
Karkaz
Karkaz ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:23
"Наличие Хоселу в прошлом сезоне показало, что Реал просто кровь из носу как нуждается в чистом ЦН. Только не малыша как Эндрик, а с ростом 180+ см, который сможет полноценно работать на втором этаже. В прошлом сезоне Хоселу не мало матчей вытянул для Мадрида, но Перес решил, что придёт Мбаппе и станет панацеей от всех болячек Реала."

19 апреля
"Ну это наверное самая жирная "утка" из последних на тему будущих трансферов Реала.
В-четвертых, норвежец абсолютно не подходит Реалу. Это больше силовой форвард, таранного типа. А в Реале всегда отдавали предпочтение техничным форвардам, более заточенным на комбинационную игру."

Как быстро у пользователей соккера меняется мнение на 180 градусов))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:16
Мю уже давно не гранд,лет как 10.
Dan_Madrid
Dan_Madrid ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:31
Вини лучше всех играет в атаке. Проходит сквозь толпу, делает разрезающие передачи, забивает. На втором месте Беллингем. Вот ему надо дать роль свободного художника в штрафной. Помимо его навыков в полузащите, он еще умеет играть форварда, постоянно открывается в нужных местах. Мбаппе же этого делать не умеет, ноги работают быстрее мозгов. Возможно раньше умел, но считаю что сильно деградировал во Франции. Родриго же умеет дриблить на короткой дистанции, также умеет пробивать, но не умеет вкрывать оборону, также как и Мбаппе. Но свободные пространства находит лучше Киллиана. Из всех 4, я бы продал Киллиана, но Перес на это не пойдет. Соответственно на выход Родриго, лучше вирца купить на его место, ибо в этом году в Реале нет игрока, который бы вел игру как например Педри.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:36, ред.
Из Реала уходить по собственной воле можно 2-мя путями: либо в дурдом из-за слабоумия игрока, либо на Восток за золотыми динарами.

Родриго, в какой бы форме сейчас не находился, - игрок основы, лучше которого на правой бровке никто в Реале не играет.
Если же рассматривать сегодня АПЛ на перспективу, то кроме Ливерпуля классных вариантов фактически нет. Названная тройка (МС, МЮ, Челси) переживает как игровой, так и тренерский спад, которому конца не видно.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:28
Может Реалу лучше избавиться от Вини?! Да, он качественный игрок, но Родриго куда более командный, не тянет одеяло на себя, отрабатывает в обороне, смирно сидит на лавке когда надо, не истерит....! Мбаппе будет на своей любимой позиции играть, прикупят центрфорварда, а Родриго станет основным игроком на правом фланге! К тому же за Вини можно больше денег срубить, там и на форварла хватит, еще и останутся!
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 15:12
Родриго лучше играет на левом фланге
Alik_8080
Alik_8080
вчера в 13:10
Челси кого бы не подписал. Чемпионом не быть.
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:59
Если продавать Родриго, то Мбаппе нужно смещать на правый фланг нападения, и покупать ЦН. Наличие Хоселу в прошлом сезоне показало, что Реал просто кровь из носу как нуждается в чистом ЦН. Только не малыша как Эндрик, а с ростом 180+ см, который сможет полноценно работать на втором этаже. В прошлом сезоне Хоселу не мало матчей вытянул для Мадрида, но Перес решил, что придёт Мбаппе и станет панацеей от всех болячек Реала.

Да и перевод Мбаппе на правый фланг может немного разрядить обстановку в атакующий линии, так как разведет одиозных француза и бразильца по противоположным флангам, где они будут меньше пересекаться и мешать друг другу, как это происходит сейчас. Да и, как по мне, Мбаппе, с его скоростью и дриблингом, намного эффективнее в роли вингера, чем в роли ЦН.

А на счёт самой продажи Родриго, тот тут вопрос очень спорный. С одной стороны он молод, техничен, не раз выручал Реал, особенно выходя с замены, и делал нужный результат. А с другой стороны бразилец в последнее время очень нестабилен, и часто просто растворяется на поле. 6 голов почти за весь сезон, будучи основным ПН, - это очень мало как для игрока Реала. Тот же Вальверде забил столько же играя или полузащитника, или вообще крайнего защитника. А полузащитник Джуд, находясь в своей далеко не лучшей форме, забил и того больше на 2 мяча.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:26
Предложат хорошшие условия и контракт ,может и перейдет.
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