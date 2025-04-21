Три английских гранда заинтересованы в подписании Родриго

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вчера, 12:05

Вингер мадридского «Реала» может покинуть Ла Лигу и перейти в клуб АПЛ .

По информации источника, несколько английских команд заинтересованы в подписании бразильского игрока, среди которых «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

Руководство «синих» стремится опередить соперников и уже подготовило предложение о трансфере игрока. Лондонцы готовы предложить за бразильца свыше 100 миллионов евро.