Три английских гранда заинтересованы в подписании Родриго

Вингер мадридского «Реала» Родриго Силва может покинуть Ла Лигу и перейти в клуб АПЛ.
По информации источника, несколько английских команд заинтересованы в подписании бразильского игрока, среди которых «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».
Руководство «синих» стремится опередить соперников и уже подготовило предложение о трансфере игрока. Лондонцы готовы предложить за бразильца свыше 100 миллионов евро.
Да и перевод Мбаппе на правый фланг может немного разрядить обстановку в атакующий линии, так как разведет одиозных француза и бразильца по противоположным флангам, где они будут меньше пересекаться и мешать друг другу, как это происходит сейчас. Да и, как по мне, Мбаппе, с его скоростью и дриблингом, намного эффективнее в роли вингера, чем в роли ЦН.
А на счёт самой продажи Родриго, тот тут вопрос очень спорный. С одной стороны он молод, техничен, не раз выручал Реал, особенно выходя с замены, и делал нужный результат. А с другой стороны бразилец в последнее время очень нестабилен, и часто просто растворяется на поле. 6 голов почти за весь сезон, будучи основным ПН, - это очень мало как для игрока Реала. Тот же Вальверде забил столько же играя или полузащитника, или вообще крайнего защитника. А полузащитник Джуд, находясь в своей далеко не лучшей форме, забил и того больше на 2 мяча.
Да и перевод Мбаппе на правый фланг может немного разрядить обстановку в атакующий линии, так как разведет одиозных француза и бразильца по противоположным флангам, где они будут меньше пересекаться и мешать друг другу, как это происходит сейчас. Да и, как по мне, Мбаппе, с его скоростью и дриблингом, намного эффективнее в роли вингера, чем в роли ЦН.
А на счёт самой продажи Родриго, тот тут вопрос очень спорный. С одной стороны он молод, техничен, не раз выручал Реал, особенно выходя с замены, и делал нужный результат. А с другой стороны бразилец в последнее время очень нестабилен, и часто просто растворяется на поле. 6 голов почти за весь сезон, будучи основным ПН, - это очень мало как для игрока Реала. Тот же Вальверде забил столько же играя или полузащитника, или вообще крайнего защитника. А полузащитник Джуд, находясь в своей далеко не лучшей форме, забил и того больше на 2 мяча.
Родриго, в какой бы форме сейчас не находился, - игрок основы, лучше которого на правой бровке никто в Реале не играет.
Если же рассматривать сегодня АПЛ на перспективу, то кроме Ливерпуля классных вариантов фактически нет. Названная тройка (МС, МЮ, Челси) переживает как игровой, так и тренерский спад, которому конца не видно.
Родриго, в какой бы форме сейчас не находился, - игрок основы, лучше которого на правой бровке никто в Реале не играет.
Если же рассматривать сегодня АПЛ на перспективу, то кроме Ливерпуля классных вариантов фактически нет. Названная тройка (МС, МЮ, Челси) переживает как игровой, так и тренерский спад, которому конца не видно.