«Манчестер Сити» готов предложить 50 млн фунтов за вратаря «Порту»

25-летний вратарь «Порту» Диогу Кошта близок к переходу в «Манчестер Сити» в качестве возможной замены для Эдерсона.
Ожидается, что клуб сможет приобрести португальца этим летом. В контракте голкипера прописаны отступные в размере 63 млн фунтов, но в «Манчестер Сити» считают это завышенной суммой.
Тем не менее, благодаря хорошим отношениям нового спортивного директора Угу Вианы с агентом игрока Жорже Мендешем, «горожане» надеются заключить сделку за 50 млн фунтов.
Вот верно подмечено, что Родри очень не хватает! А также надежного вратаря и защитников нормальных, в МС щас нет ни одного флангового защитника, а центральные почти все в лазарете весь сезон.
Вот верно подмечено, что Родри очень не хватает! А также надежного вратаря и защитников нормальных, в МС щас нет ни одного флангового защитника, а центральные почти все в лазарете весь сезон.