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«Манчестер Сити» готов предложить 50 млн фунтов за вратаря «Порту»

вчера, 10:00

25-летний вратарь «Порту» Диогу Кошта близок к переходу в «Манчестер Сити» в качестве возможной замены для Эдерсона.

Ожидается, что клуб сможет приобрести португальца этим летом. В контракте голкипера прописаны отступные в размере 63 млн фунтов, но в «Манчестер Сити» считают это завышенной суммой.

Тем не менее, благодаря хорошим отношениям нового спортивного директора Угу Вианы с агентом игрока Жорже Мендешем, «горожане» надеются заключить сделку за 50 млн фунтов.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:14
С Праздником!Только вот освободился )))
drug01
drug01
вчера в 10:30
Вратарь достойный этой команды!
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:15
Приветствую и с праздником!!!)
Вот верно подмечено, что Родри очень не хватает! А также надежного вратаря и защитников нормальных, в МС щас нет ни одного флангового защитника, а центральные почти все в лазарете весь сезон.
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:11
Если Родри выйдет на свой уровень после травмы и пройдёт хорошая трансфеная кампания, то думаю они будут в топе АПЛ.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:06, ред.
Я когда смотрел матч Дания - Португалия искренне недоумевал что это парень до сих пор делает в составе Порту. Не его это уровень. Ну МС это по крайней мере на бумаге перспективно, пока только один сезон провальный так что по инерции Сити ещё считается грандом, многие прогнозируют их возвращение в следующем сезоне после перестройки, чтож, посмотрим.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:03
Вот этот парень как раз и нужен сити, а Эдырсона в саудитию))
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