«Манчестер Сити» готов предложить 50 млн фунтов за вратаря «Порту»

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вчера, 10:00

25-летний вратарь «Порту» близок к переходу в «Манчестер Сити» в качестве возможной замены для .

Ожидается, что клуб сможет приобрести португальца этим летом. В контракте голкипера прописаны отступные в размере 63 млн фунтов, но в «Манчестер Сити» считают это завышенной суммой.

Тем не менее, благодаря хорошим отношениям нового спортивного директора Угу Вианы с агентом игрока Жорже Мендешем, «горожане» надеются заключить сделку за 50 млн фунтов.