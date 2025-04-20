Осимхен близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 12:02

Нападающий «Наполи» , который сейчас выступает на правах аренды за турецкий «Галатасарай», планирует продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Известно, что игрок уже согласовал условия личного контракта с английским клубом, но пока между «Наполи» и МЮ не достигнуто соглашение.

По данным источника, Осимхен подпишет пятилетний контракт с «красными дьяволами», а трансфер обойдется в € 60 миллионов. Его ежегодная зарплата составит 15 млн евро.