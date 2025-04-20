Осимхен близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, который сейчас выступает на правах аренды за турецкий «Галатасарай», планирует продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Известно, что игрок уже согласовал условия личного контракта с английским клубом, но пока между «Наполи» и МЮ не достигнуто соглашение.
По данным источника, Осимхен подпишет пятилетний контракт с «красными дьяволами», а трансфер обойдется в € 60 миллионов. Его ежегодная зарплата составит 15 млн евро.
Думал ли об этом Осимхен? Скорее всего нет.
Думал ли об этом Осимхен? Скорее всего нет.
надеюсь, что свой первый сезон за Юнайтед Виктор забьет 20+ голов.
13 место удручает, но МЮ много создает моментов, только не может забить,
все эти Хейлунд, Гарначо, Зиркзее что то им не хватает.
у Осимхена есть голевое чутье.
надеюсь, что свой первый сезон за Юнайтед Виктор забьет 20+ голов.
13 место удручает, но МЮ много создает моментов, только не может забить,
все эти Хейлунд, Гарначо, Зиркзее что то им не хватает.
у Осимхена есть голевое чутье.