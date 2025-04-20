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Осимхен близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:02

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, который сейчас выступает на правах аренды за турецкий «Галатасарай», планирует продолжить свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Известно, что игрок уже согласовал условия личного контракта с английским клубом, но пока между «Наполи» и МЮ не достигнуто соглашение.

По данным источника, Осимхен подпишет пятилетний контракт с «красными дьяволами», а трансфер обойдется в € 60 миллионов. Его ежегодная зарплата составит 15 млн евро.

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Все комментарии
резьба
резьба
вчера в 20:53
Может быть такое, что в клубе сливающем все что можно играет Каземиро, один из лидеров АПЛ по показателям в защите? Но футбол то командная игра, хоть он надорвется - команда не выиграет.
Думал ли об этом Осимхен? Скорее всего нет.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:05
Это так!Кто не без греха как грится
nikolah
nikolah
вчера в 15:41
витька, не порти карьеру
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:16
идеальных нет))
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:52
Как нап это да! А вот характер у него не ахти!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:27
Осимхен отличный нап. и думаю, он станет легендой МЮ.
надеюсь, что свой первый сезон за Юнайтед Виктор забьет 20+ голов.
13 место удручает, но МЮ много создает моментов, только не может забить,
все эти Хейлунд, Гарначо, Зиркзее что то им не хватает.
у Осимхена есть голевое чутье.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 12:51
Я был удивлён, когда он из "Наполи" попал в турецкий чемпионат. Видимо, будущие работодатели из "МЮ" решили проверить его на профпригодность, направив в кипящий котёл к горячим турецким парням на трибунах. Т.е. к чертям с хвостиками и бантиками на них.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:38
Так, я передумал, лучше этому парню остаться в Галатасарае)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:30
Осимхен это кот в мешке думаю))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:18
Добрый день. Комментарий попал в не топ за "нефтяную подделку".
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:13
Хорошую ЗП себе выбил 😁
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:11
На 5 лет не рискованно ли подписывать его?
Гость
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